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воскресенье, 06 сентября 2020 18:14

Марина Порошенко передала студентам средства защиты от коронавируса

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  Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса Университета «Украина». Фото: eurosolidarity.org
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса Университета «Украина». Фото: eurosolidarity.org

Жена пятого Президента Украины Марина Порошенко передала студентам Университета "Украина" маски и сантайзеры. По словам Марины Порошенко, университет "Украина" - один из немногих вузов, который создает все условия для обучения людей с инвалидностью.

  Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса Университета «Украина». Фото: eurosolidarity.org
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса Университета «Украина». Фото: eurosolidarity.org

Как известно, в президентской каденции Петра Порошенко его жена Марина активно занималась внедрением в Украине инклюзивного образования. Сейчас к вопросам социализации детей с особыми образовательными проблемами добавились еще и пробемы защиты от коронавируса. Тем более, что из государственного бюджета педагогам до начала нового учебного года на защиту от вируса власть не выделила ни одной гривны.

  Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса Университета «Украина». Фото: eurosolidarity.org
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса Университета «Украина». Фото: eurosolidarity.org

"Это стало традицией для Фонда Порошенко - обеспечить безопасность студентов и всех украинский. Сегодня мы передали и средства личной безопасности - это маски и сантайзеры для университета, чтобы студенты могли лучше учиться и получать новые знания, чтобы потом вся страна гордилась такими замечательными специалистами, которые выходят из этих стен. Для меня лично важно, что именно инклюзивное образование, которое является философией этого заведения, распространится на все другие учебные заведения по всей Украине ", - говорит Марина Порошенко.

Президент Открытого международного университета развития человека "Украина" Петр Таланчук рассказал, что сейчас в вузе учится около тысячи людей с инвалидностью. "Университет создавался для людей с инвалидностью в том числе", - отметил глава университета.

Петр Порошенко и фракция "Европейская Солидарность" в парламенте требуют от властей ввести страхование педагогов от коронавируса, а также ввести дополнительную оплату труда в случае дополнительной нагрузки на педагогических в связи с пандемией. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, советов 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.

"Европейская Солидарность"
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Дата
06
сентября

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