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Манафорт отстаивал идею, что Украина вмешивалась в выборы США

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Манафорт отстаивал идею, что Украина вмешивалась в выборы США
Фоото: Радио Свобода

Материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера свидетельствуют, что Пол Манафорт активно отстаивал идею украинского, а не российского, вмешательства в выборы президента США.

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США. Как говорится в документах, обнародованных министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов бывший заместитель Манафорта в штабе Трампа, его бывший деловой партнер Рик Гейтс.

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Эти допросы проходили в рамках расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США, которое осуществлялось под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.

Приказ "получить электронные письма" отдавал и лично Дональд Трамп, утверждает Гейтс. В штабе, по словам Гейтса, считали, что лучшие возможности для этого имел на тот момент советник Трампа Майкл Флинн благодаря его связям в России. Сам Флинн, который впоследствии занял должность советника Трампа по вопросам национальной безопасности, также был "твердо убежден в том, что русские не совершали хакерскую атаку" на серверы демократов, указал Гейтс.

Рик Гейтс был деловым партнером Пола Манафорта, ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в ложных заявлениях в рамках расследования вмешательства России в американские выборы.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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