Маме двоих детей на пересадку почки требуется помощь

Юлия Цепецавер вместе с мужем воспитывает 2 детей. 3 раза в неделю она ездит на гемодиализ. Процедура длится 4 часа. Фото: предоставлено Юлией Цепецавер

У 33-летней Юлии Цепецавер из села Емчиха Мироновского района Киевской области обнаружили хроническую болезнь почек 4 стадии. На лечение в месяц уходит около 10 тыс. грн. Врачи говорят, что нужна пересадка почки. Стоимость операции составляет 2 млн.грн.

"У меня в 2015-ом обнаружили хронический пиелонефрит. Я прошла курс лечения. А в 2018 году начали отекать ноги, не могла ходить. Поехала в районную больницу. Анализы показали проблемы с почками. И направили на консультацию в областную больницу. Там сказали, что надо ездить в Белую Церковь на гемодиализ. Год назад сделали операцию на щитовидной железе. Но почки не смогли "скачать" все наркоз и была повреждена оболочка. Лечение уже не помогало. Врачи говорят, что нужна трансплантация почки. Обойдется в 2 миллиона гривен", - рассказала Gazeta.ua Юлия.

"Я работала поваром в селе, в детском реабилитационном центре. Теперь три раза в неделю езжу на гемодиализ. Процедура длится по четыре часа. Муж - комбайнер, зимой работает в школьной котельной. У нас есть сын Вася, ему 14 лет. Дочери Диане 7 лет. На пересадку почки средств нет. Такая сумма для нашей семьи нереальная. Поэтому прошу в неравнодушных людей помощи", - добавила Юлия.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4978 6361 4055 (Цепецавер Юлия Александровна).

Почки регулируют объем жидкости в организме и фильтруют кровь, поступающую по почечным артериям. Часто воспаление почек маскируется под цистит, радикулит и обычную простуду.