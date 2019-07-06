Маленький ребенок выпал из окна на четвертом этаже

Ребенок выпал из окна четвертого этажаФото: Волынские Новости

Из окна четвертого этажа многоквартирного дома города Сокаль во Львовской области выпал ребенок.

Событие состоялось 5 июля около 19:50. Местный житель, который пострадал 2016 рождения, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

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Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ. Позже ребенка перевезли в реанимационное отделение Львовской детской клинической больницы. Поездку осуществляли с помощью реанимационного автомобиля скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, их устанавливают.

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