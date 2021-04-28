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среда, 28 апреля 2021 14:04

Маленькая одесситка выиграла в лотерею укол от смертельной болезни

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Маленькая одесситка выиграла в лотерею укол от смертельной болезни
После укола собранные деньги родители передадут на лечение других детей. Фото: pixabay.com

12-месячная одесситка выиграла бесплатный укол Zolgensma. Его стоимость составляет $2,1 млн.

Этот препарат поможет преодолеть девочке недуг - спинально-мышечную атрофию. Вскоре ребенок получит укол, сообщает "Думская".

Отец маленькой Евы Олег Короленко рассказал, что семья давно подала заявку на участие в конкурсе, однако победить даже не надеялись.

"Этот день настал. Хочется кричать от счастья всем вокруг - сбор закрыт! Мы начинаем писать новую книгу нашей жизни. Впереди еще много работы. Но теперь мы знаем, что сможем", - говорит мужчина.

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На лечение родители смогли собрать только 45% необходимой суммы - а именно $1 млн. После укола собранные деньги они передадут на лечение других детей.

"Деньги находятся на польской платформе. Мы решим после того, как Ева получит заветный укол. Но могу сказать точно, что мы обязательно поможем детям", - сказал Короленко.

Компания Zolgensma ежегодно разыгрывает 100 доз этого препарата. В акции принимают участие дети до двух лет из стран, где генотерапия официально не одобрена.

Без необходимого лечения дети с диагнозом спинальная мышечная атрофия не выживают до двух лет. Это смертельное генетическое заболевание, при котором у детей постепенно отказывают все группы мышц.

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