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суббота, 11 мая 2019 21:35

Мальчика, которого удерживали в датском посольстве, отпустили

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Автор: facebook Павла Климкина
  Родители заключили соглашение о совместном воспитании ребенка
Родители заключили соглашение о совместном воспитании ребенка

Мальчик из Запорожья, которого силой вывезли из города и удерживали в посольстве Дании, уехал с родителями домой.

"Только что Даниэль вместе с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына", - сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин поблагодарил коллег и главе МИД Дании Андерсу Самуэльсен, и всем причастным, кто помогал в решении ситуации с украинской стороны.

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Ранее глава МИД Украины вмешался в дело об удерживании в посольстве Дании ребенка, которого силой вывезли из Запорожья и удерживали в дипучреждении.

Мать Даниэля утверждала, что 2 мая ребенка похитил ее бывший муж, гражданин Дании. Позже стало известно, что мальчика удерживают в здании посольства Дании в Киеве.

По словам матери Даниэля, она развелась с бывшим мужем, вернулась с ребенком в Украину законно и категорически против вывоза сына за границу.

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