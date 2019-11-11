Магазин Obuff.ua – надежный партнер в формате дропшиппинга

Стильный образ и высокое качество одежды для этого же образа позволяют человеку комфортно себя чувствовать в обществе, дополнительно оберегая организма от негативного влияния погоды. Нужно лишь найти надежного продавца, который гарантирует высокое качество и надежность одежды. Таким продавцом является компания Obuff.ua, которая предлагает всем желающим работать по принципам дропшиппинга.
Открытие собственного магазина или прямые продажи через интернет существенно упрощены, ведь Obuff.ua – это высокая скорость работы, прямые поставки, большой ассортимент и доступные цены. Прежде чем начать сотрудничество необходимо понять основные принципы и характеристики дропшиппинга.
Модель сотрудничества
Особенности дропшиппинга в том, что продавцы фактически не имеют доступ к товару. Сегодня дропшиппинг в Украине постепенно развивается и появляется много вариантов сотрудничества. Продавец предварительно заключает договор с поставщиками и публикует информацию о товаре на своих ресурсах. Клиент заказывает товар, продавец передает данные клиента поставщику и тот в свою очередь отправляет товар.
В дальнейшем поставщик делает отчисления продавцу в зависимости от объемов продаж. Преимущества для всех сторон очевидны:
• доступная стоимость товара;
• быстрая отправка;
• оплата разными способами;
• есть обмен и возврат.
Чаще всего предлагается дропшиппинг обуви, ведь именно эта категория одежды в интернете пользуется большой популярностью. Обувной ассортимент постоянно пополняется, поэтому покупатели всегда смогут выбрать что-то из предложений и сделать долгожданный заказ.
Что предлагает Obuff.ua?
Используя дропшиппинг поставщик обуви предлагает несколько актуальных вариантов для продажи:
• кроссовки;
• кеды;
• босоножки;
• туфли;
• ботинки.
Вся обувь разделена на несколько больших категорий, включая предложение для мужчин, женщин и детей. Дополнительно предоставляются аксессуары в ассортименте, футболки, кепки, шапки и рюкзаки. Отдельно выделяются предложения по распродаже и акциям. Это позволит сформировать потенциальным клиентам выгодные условия продажи с доступными ценами.
При должном подходе Obuff.ua станет надежным помощником для развития бизнеса в сети. Остается лишь подготовить торговые площадки и найти клиентов, которые бы стали постоянными покупателями. Забота продавцов – это поиск покупателей, а всё остальное возьмут на себя менеджеры Obuff.ua.
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