Лыжи, чаны и глинтвейн - как украинцы отдыхают на старейшем горнолыжном курорте

В Украине продолжается горнолыжный сезон. Любители покататься на лыжах, сноубордах и санях массово едут на отдых в Карпаты.

Многие украинцы выбирают для катания поселок Славское Стрыйского района на Львовщине. Gazeta.ua разобралась в нюансах отдыха в этом населенном пункте. Выяснили, сколько будет стоить поездка и как легче добраться до поселка из Киева.

Автор: Сергей ДЗЕХ Славское чудесно выглядит зимой

Из столицы в Славское курсируют 3 поезда. Быстрее всего можно доехать утренним поездом "Интерсити+" - 6 ч. 20 мин. Билеты стоят от 440 грн. Также в поселок направляются вечерние поезда Киев-Ужгород и Лисичанск-Ужгород. Купейный билет в последнем стоит наиболее дешево - около 336 грн. Однако сами вагоны старого образца — в купе нет розеток.

Из Славского можно добраться до нескольких гор с обустроенными трассами: Высокий Верх, Погар, Тростян. Последняя - одна из самых популярных, высотой в 1232 м. Одноместный кресельный подъемник для разового подйома-спуска на Тростян стоит 250 грн. Дополнительно нужно будет в кассе оплатить 50 грн. Их отдадут при условии возвращения пластикового пропуска, который выдают при подъеме на гору.

Автор: Сергей ДЗЕХ На гору Тростян туристов доставляет кресельный подъемник

Арендовать лыжи и сноуборды можно за 120-150 грн в день. В такую же сумму может обойтись специальное снаряжение: одежда и шлем. Тем, кто хочет прокатиться на лыжах и сноубордах впервые, предлагают услуги инструктора. Сани и тюбинги сдают в аренду в среднем за 100 грн.

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На горе Тростян работают несколько кафе, где отдыхающие могут погреться и пообедать. При небольшом морозе, поесть можно и за столами на улице. Среди самых популярных блюд — шашлык и овощи на гриле. Шампур жареного мяса обойдется в 100 грн, порция запеченных овощей будет стоить 50-60 грн. Из алкоголя туристам предлагают глинтвейны за 30-60 грн, в зависимости от размера порции, и различные домашние настойки - вишневку, хреновуху, лимоновку и тому подобное. Стоят по 15-20 грн за 50 г.

Фото: Сергей ДЗЕХ

Аренда двухместной комнаты с удобствами в гостинице или гостевом доме обойдется в среднем в 800-900 грн. Можно снять номер дешевле с удобствами на этаже - по 400-700 грн. В большинстве домов хозяева предлагают отдыхающим завтраки, обеды и ужины. Стоят от 100 грн на одного человека.

С развлечений популярная баня. За 300 грн в ч. может отдохнуть компания из 8 человек. Также востребованы среди туристов закарпатские чаны. Полуторачасовое купание 1-5 человек обойдется в 1 тыс. грн. Есть квадроциклы.

Славское является одним из старейших горнолыжных курортов Украины. Сюда начали массово ездить с 1920-1930-х. А около 60 лет назад трассы на горе Тростян получили сертификацию от Международной федерации лыжного спорта. Там начали тренироваться профессиональные спортсмены.