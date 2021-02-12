 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6381
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1197
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 621
Фото
Все фото
10
22
4
6
4
Набережная Бердянска &quot;спряталась&quot; подо льдом - сказочные фото
Набережная Бердянска "спряталась" подо льдом - сказочные фото
Лыжи, чаны и глинтвейн - как украинцы отдыхают на старейшем горнолыжном курорте
Лыжи, чаны и глинтвейн - как украинцы отдыхают на старейшем горнолыжном курорте
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Интервью
1/5
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Просмотров: 117
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 738
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 12:56

Лыжи, чаны и глинтвейн - как украинцы отдыхают на старейшем горнолыжном курорте
22

  Комментировать

В Украине продолжается горнолыжный сезон. Любители покататься на лыжах, сноубордах и санях массово едут на отдых в Карпаты.

Многие украинцы выбирают для катания поселок Славское Стрыйского района на Львовщине. Gazeta.ua разобралась в нюансах отдыха в этом населенном пункте. Выяснили, сколько будет стоить поездка и как легче добраться до поселка из Киева.

Автор: Сергей ДЗЕХ
  Славское чудесно выглядит зимой
Славское чудесно выглядит зимой

Из столицы в Славское курсируют 3 поезда. Быстрее всего можно доехать утренним поездом "Интерсити+" - 6 ч. 20 мин. Билеты стоят от 440 грн. Также в поселок направляются вечерние поезда Киев-Ужгород и Лисичанск-Ужгород. Купейный билет в последнем стоит наиболее дешево - около 336 грн. Однако сами вагоны старого образца — в купе нет розеток.

Из Славского можно добраться до нескольких гор с обустроенными трассами: Высокий Верх, Погар, Тростян. Последняя - одна из самых популярных, высотой в 1232 м. Одноместный кресельный подъемник для разового подйома-спуска на Тростян стоит 250 грн. Дополнительно нужно будет в кассе оплатить 50 грн. Их отдадут при условии возвращения пластикового пропуска, который выдают при подъеме на гору.

Автор: Сергей ДЗЕХ
  На гору Тростян туристов доставляет кресельный подъемник
На гору Тростян туристов доставляет кресельный подъемник

Арендовать лыжи и сноуборды можно за 120-150 грн в день. В такую же сумму может обойтись специальное снаряжение: одежда и шлем. Тем, кто хочет прокатиться на лыжах и сноубордах впервые, предлагают услуги инструктора. Сани и тюбинги сдают в аренду в среднем за 100 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выживает самый старый горнолыжный курорт Славское и сколько здесь стоит отдых

На горе Тростян работают несколько кафе, где отдыхающие могут погреться и пообедать. При небольшом морозе, поесть можно и за столами на улице. Среди самых популярных блюд — шашлык и овощи на гриле. Шампур жареного мяса обойдется в 100 грн, порция запеченных овощей будет стоить 50-60 грн. Из алкоголя туристам предлагают глинтвейны за 30-60 грн, в зависимости от размера порции, и различные домашние настойки - вишневку, хреновуху, лимоновку и тому подобное. Стоят по 15-20 грн за 50 г.

Центр предоставления административных услуг находится в Славском недалеко от железнодорожного вокзала
Фото: Сергей ДЗЕХ
Небольшая горная речка Опир течет через весь поселок
Памятник Тарасу Шевченко в Славском
Вот такой указатель с перечнем интересных мест Славского - стоит в центральной части поселка
Необычная елка ждет гостей Славского недалеко от железнодорожного вокзала

Аренда двухместной комнаты с удобствами в гостинице или гостевом доме обойдется в среднем в 800-900 грн. Можно снять номер дешевле с удобствами на этаже - по 400-700 грн. В большинстве домов хозяева предлагают отдыхающим завтраки, обеды и ужины. Стоят от 100 грн на одного человека.

С развлечений популярная баня. За 300 грн в ч. может отдохнуть компания из 8 человек. Также востребованы среди туристов закарпатские чаны. Полуторачасовое купание 1-5 человек обойдется в 1 тыс. грн. Есть квадроциклы.

Славское является одним из старейших горнолыжных курортов Украины. Сюда начали массово ездить с 1920-1930-х. А около 60 лет назад трассы на горе Тростян получили сертификацию от Международной федерации лыжного спорта. Там начали тренироваться профессиональные спортсмены.

Автор: Сергей ДЗЕХ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лыжи, чаны и глинтвейн - как украинцы отдыхают на старейшем горнолыжном курорте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 43958
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 29691
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 18756
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 17784
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
4
 Просмотров: 12483
Общество
Набережная Бердянска "спряталась" подо льдом - сказочные фото
Набережная Бердянска "спряталась" подо льдом - сказочные фото
10
 Просмотров: 405
В суд отправили первое обвинение по делам Майдана
В суд отправили первое обвинение по делам Майдана Просмотров: 90
Украину сковали морозы: где ждать -22°С
Украину сковали морозы: где ждать -22°С Просмотров: 306
Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры
Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры Просмотров: 405
11 месяцев трезвая. "Пацанка" рассказала, как изменилась ее жизнь после проекту
11 месяцев трезвая. "Пацанка" рассказала, как изменилась ее жизнь после проекту Просмотров: 36
Больше всего комментируют
16
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 55199
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть