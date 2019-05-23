Люди смеются над письмом актеров к Владимиру Зеленскому

В письме к президенту Украины нашли фото героев сериала. Фото: apostrophe.ua

Письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому от жителей Донбасса оказалось фейком. Об этом заявил блогер Necro Mancer в Twitter.

"Мы, жители Донбасса, требуем у президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы наших домов! Требуем вернуть пенсии людям! Требуем предоставить нам право говорит на родном, русском языке! Мы требуем амнистию для всех участников конфликта, дайте нам возможность развивать нашу экономику, дайте нашей милиции нас защищать!" - говорится в обращении.

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Также прилагаются фото подписчиков письма. Но большинство людей, увидев себя в списке, утверждают, что никаких писем не подписывали и не давали разрешение на размещение фото.

Под письмом увидели также фотографии Арии Старк и Джона Сноу, героев сериала "Игра престолов" и бывшую порноактрису Сашу Грей.

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