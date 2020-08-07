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"Люди не хотят меняться, поэтому ностальгируют по СССР" - философ

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&quot;Люди не хотят меняться, поэтому ностальгируют по СССР&quot; - философ
Тарас Лютый: Люди не хотят меняться. Комфортнее жить в постоянном "когда-то". Фото: Тарас Подолян

Люди часто боятся будущего. Оно неуютное. Именно поэтому украинцы часто жалеют о распаде Советского Союза.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Новый мир открывается странными и опасными вещами вроде пандемии. Хотя они случались и раньше. И многие считают, что прошлое это синоним стабильности. Старшие люди на самом деле часто грустят не по Советскому Союзу, а по юности.
Я видел другое в СССР. С детства помню лозунг "Все во имя человека и все во благо человека". Был анекдот, мол, мы даже знаем имя этого человека. Задекларированные вещи не работали. Реальность была иной. Это напоминало государственный капитализм. Небольшая часть людей имела доступ к нужным для комфортной жизни вещам. Хотя и провозглашалось тотальное равенство", - вспоминает он.

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Почему молодые хотят вернуться к тем временам, понять сложно, говорит философ.

"Вероятно, они не знают чем была жизнь в СССР. Видимо, прислушиваются к родителям или дедушкам с бабушками. Сетовать на настоящее и благословлять прошлое - распространенная тенденция не только для нашего общества и поколения. Апокалиптические настроения связаны со страхом перед будущим и нежеланием брать ответственность на себя, принимать вызовы. Люди не хотят меняться. Комфортнее жить в постоянном "когда-то". Но мир трансформируется и мы должны двигаться вместе с ним", - добавляет философ.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

33,5 процента украинцев сожалеют о распаде СССР, 50 процентов не имеют ностальгии по нему, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Среди украинцев возрасте до 30 лет жалеют о развале Союза 14 процентов.

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