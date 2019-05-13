Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист

Владимир Чистилина: Кернес - это маленький Янукович, который до сих пор остался у власти. Фото: Корреспондент

В Харькове начался новый виток наступления на украинство города со стороны мэра и его окружения. Местные власти намеренно расшатывают ситуацию в регионе.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит Владимир Чистилин, лидер харьковского Евромайдана.

- Это связано с тем, что сейчас в Украине есть определенный политический вакуум. Один президент уходит, какие будут действия и позиции следующего, пока неизвестно. Также Геннадий Кернес пытается мобилизовать свой пророссийский электорат перед предстоящими местными выборами (должны состояться 25 октября 2020-го. - Gazeta.ua).

Местные власти Харькова поддержали переименование проспекта имени генерал-майора Петра Григоренко, который декоммунизировали в 2016 году, назад на честь маршала Жукова. Волонтерам из палатки "Все для победы", где собирают помощь для украинских военных, дали 3 дня, чтобы демонтировать его. Про какие процессы в регионе свидетельствуют эти события?

- Многие провокаций создаются искусственно и преднамеренно. Они "шиты" белыми нитками. Идею ликвидировать палатку "Все для победы" объясняли тем, что в канализационных люках под ним скопилась вода, ее нужно выкачать. Парковщики говорят, что вдруг палатка начала мешать движению транспорта. Хотя до этого 6 лет таких претензий не было. 13 мая в Харькове состоялось выездное заседание временной следственной комиссии относительно избиения активистов. Там присутствовали депутаты Верховной Рады Борислав Береза, Мустафа Найем. Комиссия осудила снос палатки. Было официальное обращение к руководителю областной прокуратуры и полиции о том, что нельзя допускать ее ликвидации. Если же это все-таки произойдет, очень многие харьковчане будут возмущены. Объединенные патриотические силы готовы дать отпор власти в лице Геннадия Кернеса в случае противоправных действий.

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Как центральная власть должна реагировать на ситуацию в Харькове?

- Министерство внутренних дел, Служба безопасности, прокуратура могут очень просто предотвратить этот реванш. Достаточно лишь действовать в рамках закона. Ведь попытка откатить декоммунизацию и вернуть проспекту имя маршала Жукова нарушает украинское законодательство. Правоохранители должны действовать жестко и на упреждение. Требовать у Кернеса прекратить противоправные действия и провокации. Ведь это очень конфликтная тема для общества. Если напряжение будет расти, может начаться активная фаза противостояния в среде харьковской общественности. Главное - не допустить кровопролития. Создается впечатление, что местные власти намеренно дестабилизирует регион.

В чем именно это проявляется?

- Харьков находится рядом с Россией. Здесь действует до сих пор много антиукраинских организаций. После выборов "расцвел" телефонный терроризм. Почти ежедневно говорят о минировании школ, театров, торговых центров, вокзалов. Ситуацию нагнетают искусственно. Центральная власть должна обратить внимание на это. Чтобы в период политической неопределенности и перехода власти не произошло противоправных действий и радикализации общества.

К каким последствиям могут привести антиукраинские действия харьковской власти?

- В воскресенье около тысячи человек вышли в Харькове протестовать против сноса палатки "Все для победы". Это, пожалуй, самая крупная акция в городе со времен Майдана. Людей возмущают действия власти. Это может вылиться в силовое противостояние. Активисты этого не хотят. Мы стремимся действовать в рамках закона. Но власть сознательно провоцирует общество. Похожая ситуация была 2010-го. Именно в Харькове появилось такое явление как титушки. Люди уже прошли эти события. И не захотят повторять. Харьковское общество сегодня другое - не будет молчать. Люди готовы выходить на улицы, даже если надо будет защищать украинский Харьков силой. Я бы очень не советовал Кернесу продолжать манипулировать общественностью. Сталкивать лбами украинских граждан. Ведь Харьков - город, где есть совершенно разные политические настроения. Многие не хотят замечать, войну. И именно этим спекулируют местные власти.

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Как идея вернуть проспекту имя Жукова повлияет на декоммунизации в рамках страны?

- Кернес - это уникальное явление. Он пионер в попытках противостоять декоммунизации. Для того, чтобы переименовать проспект назад, нужно очень много бюрократических процедур. Пройти топонимическую комиссию, решение исполнительного комитета и сессии городского совета. Вряд ли для Кернеса принципиально важно переименовать обратно проспект. Он просто использует все способы, чтобы расшатать ситуацию.

В других городах эту стратегию не поддержат, поэтому в общем смысле декоммунизации ничего не угрожает. Кернес - исключительно харьковский феномен. Маленький Янукович, который до сих пор остался у власти.

Как дальше будет развиваться ситуация в Харькове?

- Ситуация в городе будет оставаться напряженной в ближайшее время. Геннадий Кернес будет продолжать провоцировать общество через местные СМИ. До окончательного решения всеукраинских политических вопросов его тактика не изменится. Если Владимир Зеленский после инаугурации займет четкую проукраинскую позицию, нажмет на Кернеса, тот, возможно, успокоится.

В Харькове проспекту имени Петра Григоренко, который декоммунизировали 2016-го, хотят вернуть прежнее название в честь маршала Жукова. Соответствующая электронная петиция на сайте Харьковского горсовета собрала необходимое количество голосов. В поддержку петиции выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он также призвал поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным "Все для победы". "На эту палатку смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - написал Кернес в Facebook.