"Люди - это наша единственная надежда" - родные просят помощи на лечение мужа и отца

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 10161
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3366
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 855
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6453
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 927
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 792
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 900
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
3
3
3
5
4
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Елизавета Бутчак родилась со слабым слухом и почти отсутствующим зрением - нужна помощь
Елизавета Бутчак родилась со слабым слухом и почти отсутствующим зрением - нужна помощь
&quot;Бабушка, мне не хорошо, надо меня спасать&quot; - на лечение мальчика-сироты нужна помощь
"Бабушка, мне не хорошо, надо меня спасать" - на лечение мальчика-сироты нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
Спасатели вытащили оленя из льда
Спасатели вытащили оленя из льда
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6453
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1224
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 17:29

"Люди - это наша единственная надежда" - родные просят помощи на лечение мужа и отца

  Комментировать
&quot;Люди - это наша единственная надежда&quot; - родные просят помощи на лечение мужа и отца
Родные Андрея Кравченко простяь помочь с лечением. Фото: Алена Кравченко

У 46-летнего Андрея Кравченка из города Александрия Кировоградской области обнаружили глиобластому 4 стадии. Мужчина нуждается в срочном лечении. На месячный курс химиотерапии нужно 200 тыс.грн.

"Две недели назад у мужа периодически возникала усталость, слабость и головная боль. Андрей, как всегда, не обращал внимания. Предполагал, что из-за погоды. Мы с сыном настояли, чтобы обследовался. МРТ показало опухоль головного мозга. Ее размер указывал на то, что счет идет на дни. В институте нейрохирургии поставили диагноз глиобластома 4 стадии. Андрея срочно прооперировали. За все мы заплатили 170 тысяч гривен. Теперь нужно пройти химиотерапию и медикаментозное лечение. В сумме оно стоит 200 тысяч гривен. Деньги нужно срочно. С 5 августа муж должен начать лечение в областном онкодиспансере. Люди - это наша единственная надежда на спасение моего мужа и отца нашего сына. Мы будем всем благодарны за любую помощь", - рассказала Gazeta.ua жена Алина Кравченко.

Реквизиты для помощи:

Карты Приватбанка: 4149 4991 4481 2896 или 4149 4390 4660 3191

(Кравченко Алина Леонидовна). Ее контакты: (098) 921 57 95.

Автор: Любовь Карнарук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Люди - это наша единственная надежда" - родные просят помощи на лечение мужа и отца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Военные открыли школу в захваченном городе

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

Пилота осудили за приземление на Красной площади

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 42894
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 28891
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 1 Просмотров: 11466
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 10170
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка Просмотров: 7605
Помощь
"Я очень хочу видеть, как растет мой сын, быть ему опорой" - молодой отец умоляет спасти его жизнь
"Я очень хочу видеть, как растет мой сын, быть ему опорой" - молодой отец умоляет спасти его жизнь
 Просмотров: 54
"Жизнь заставила встать на колени перед миллионами людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка
"Жизнь заставила встать на колени перед миллионами людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка
 Просмотров: 396
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
3
 Просмотров: 666
"Нашего ребенка мы ждали целых 9 лет" - родители умоляют спасти жизнь дочери
"Нашего ребенка мы ждали целых 9 лет" - родители умоляют спасти жизнь дочери
 Просмотров: 774
Семикласснице на лечение рака нужна срочная помощь
Семикласснице на лечение рака нужна срочная помощь
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
2
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
1
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
1
Полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать женщину в поезде
1
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
Голосов: 1176
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua