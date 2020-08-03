"Люди - это наша единственная надежда" - родные просят помощи на лечение мужа и отца

Родные Андрея Кравченко простяь помочь с лечением. Фото: Алена Кравченко

У 46-летнего Андрея Кравченка из города Александрия Кировоградской области обнаружили глиобластому 4 стадии. Мужчина нуждается в срочном лечении. На месячный курс химиотерапии нужно 200 тыс.грн.

"Две недели назад у мужа периодически возникала усталость, слабость и головная боль. Андрей, как всегда, не обращал внимания. Предполагал, что из-за погоды. Мы с сыном настояли, чтобы обследовался. МРТ показало опухоль головного мозга. Ее размер указывал на то, что счет идет на дни. В институте нейрохирургии поставили диагноз глиобластома 4 стадии. Андрея срочно прооперировали. За все мы заплатили 170 тысяч гривен. Теперь нужно пройти химиотерапию и медикаментозное лечение. В сумме оно стоит 200 тысяч гривен. Деньги нужно срочно. С 5 августа муж должен начать лечение в областном онкодиспансере. Люди - это наша единственная надежда на спасение моего мужа и отца нашего сына. Мы будем всем благодарны за любую помощь", - рассказала Gazeta.ua жена Алина Кравченко.

Реквизиты для помощи:

Карты Приватбанка: 4149 4991 4481 2896 или 4149 4390 4660 3191

(Кравченко Алина Леонидовна). Ее контакты: (098) 921 57 95.