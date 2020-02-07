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пятница, 07 февраля 2020 17:41

Любовь вне времени: украинцам подготовили сюрприз на 14 февраля

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Любовь вне времени: украинцам подготовили сюрприз на 14 февраля
Граждане смогут зарегистрировать брак 14 февраля, если он был назначен на этот день. Фото: telegraf.in.ua

В День святого Валентина влюбленные смогут подать заявление и зарегистрировать брак.

14 февраля отделы государственной регистрации актов гражданского состояния будут работать с 08:00 до 24:00, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

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Граждане смогут зарегистрировать брак 14 февраля, если он был назначен на этот день.

Перечень отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, которые будут работать 14 февраля, можно посмотреть на сайте Минюста.

В этом году зеркальную дату 02.02.2020 назвали магической. Считают, что в такие дни стоит играть свадьбы и браться за новые дела. В Украине в этот день поженились более 2 тыс. пар.

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