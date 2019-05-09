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четверг, 09 мая 2019 13:30

Ляшко вышел на акцию "Украинский бессмертный полк" с портретом погибшего земляка

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Ляшко вышел на акцию &quot;Украинский бессмертный полк&quot; с портретом погибшего земляка
Ляшко вышел на акцию "Украинский бессмертный полк" с портретом погибшего земляка

На Софийской площади тысячи людей собрались на общественную акцию "Украинский бессмертный полк", чтобы почтить память ветеранов всех войн. Родители и вдовы погибших на Донбассе взяли с собой портреты своих родных.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Олег Ляшко, который возглавил колонну участников акции, держал в руках фотографию своего 23-летнего погибшего земляка из Черниговщины, Ивана Евдокименко, у которого был позывной "Ляшко". Присутствующий на акции отец Героя Николай рассказал, что сына на фронте так называли за прямоту и за то, что приходится земляком известному политику.

"Иван сам выбрал позывной "Ляшко", поскольку он с Черниговщины и говорил прямо и по делу", - рассказал отец погибшего бойца.

"Откуда вы с Черниговщины?", - поинтересовался лидер РПЛ.

"С Новгород-Сиверщины. Жена там в интернате училась", - ответил Николай.

"А я в Борзнянском интернате", - признался народный депутат.

"Видите, как судьба сводит", - добавил Николай.

Олег Ляшко убежден, что украинцы не имеют права забывать о тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

"Тысячи замечательных молодых ребят отдали свою жизнь, защищая свою страну, так же, как много лет назад, во Вторую мировую, миллионы молодых украинских ребят защищали свою землю, свою семью. Они воевали не "за родину и за Сталина", а за свою страну. Мы должны помнить и подвиг ветеранов Второй мировой войны, и этих замечательных ребят. И самой лучшей данью уважения нашим защитникам будет называть их именами улицы, школы, города, населенные пункты, дать наилучшую жизнь нашим людям, которые нас защищают. Таким, как Иван Евдокименко, и тысячам других ребят мы обязаны тем, что стоим под мирным небом, а в Киеве цветут каштаны. Честь им и хвала и большое спасибо их родителям", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Киеве проходит акция "Украинская бессмертный полк".

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