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понедельник, 06 декабря 2021 12:50

Ляшко рассказал о новой схеме мошенничества с "Вовиной тысячей"

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Ляшко рассказал о новой схеме мошенничества с &quot;Вовиной тысячей&quot;
Проверяйте информацию на официальных сайтах. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о новой схеме мошенничества с 1 тыс. грн за полную вакцинацию.

Об этом он сообщил на брифинге 6 декабря, передает Gazeta.ua.

Мошенники посылают людям сообщения от имени Минздрава и просят номер банковской карты и другие реквизиты, чтобы якобы отправить 1 тыс. грн.

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"Уверяю, что от имени министерства никаких сообщений не формировали и не направляли гражданам. Программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина - е-поддержка - начнется 19 декабря. Механизм получения такой финансовой помощи - онлайн через мобильное приложение "Дия"", - утверждает Ляшко.

Министр призывает проверять информацию на официальных государственных ресурсах.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.

Эти деньги невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.

1 тыс. грн за вакцинацию можно будет потратить на книги. На программу направят 8 млрд грн.

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Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

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