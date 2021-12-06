Ляшко рассказал о новой схеме мошенничества с "Вовиной тысячей"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о новой схеме мошенничества с 1 тыс. грн за полную вакцинацию.

Об этом он сообщил на брифинге 6 декабря, передает Gazeta.ua.

Мошенники посылают людям сообщения от имени Минздрава и просят номер банковской карты и другие реквизиты, чтобы якобы отправить 1 тыс. грн.

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"Уверяю, что от имени министерства никаких сообщений не формировали и не направляли гражданам. Программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина - е-поддержка - начнется 19 декабря. Механизм получения такой финансовой помощи - онлайн через мобильное приложение "Дия"", - утверждает Ляшко.

Министр призывает проверять информацию на официальных государственных ресурсах.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.

Эти деньги невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.

1 тыс. грн за вакцинацию можно будет потратить на книги. На программу направят 8 млрд грн.