Ляшко рассчитывает на масштабную вакцинацию летом

Ляшко рассчитывает на 220 тысяч прививок в сутки. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что в Украине будут делать в 220 тысяч прививок в сутки уже ко Дню Независимости.

"Моя задача - сделать 10 миллионов прививок до конца лета. За 10 дней июня мы сделали 534 тысячи, мощности наращиваем.

Чтобы выполнить 10 млн доз до конца летнего периода, мне нужно сейчас вывести систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что мы ее имеем с опозданием в начале июня, мы поставили себе ориентир - 160 тысяч в сутки", сказал Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Но вакцинация будет расти каждый месяц. Ляшко посчитал, что ко Дню Независимости планируется выйти к 220 тысяч прививок в сутки. Поэтому, если не будет сбоя поставок, 10 миллионов прививок в Украине сделают до конца лета.

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Министр рассказал, что председателям ОГА поставили задачу по минимальному количеству вакцинированных людей на 100 000 населения.

Напомним, 22219 человек прививали против Covid-19 в Украине 13 июня. Всего проведено 1718499 прививок.