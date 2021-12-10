Ляшко прикрыл деятельность центра анонимной вакцинации

 
Ексклюзивы
1/5
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1359
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 828
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 531
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1692
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 846
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 15669
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3393
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1737
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 342
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
12
8
6
5
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Украинские военные &quot;заблокировали&quot; город
Украинские военные "заблокировали" город
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Смелые и знатные: какие имена празднуют день ангела 10 декабря
Смелые и знатные: какие имена празднуют день ангела 10 декабря
Видео
Все видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3375
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5850
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1332
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4005
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 441
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
пятница, 10 декабря 2021 13:31

Ляшко прикрыл деятельность центра анонимной вакцинации

  Комментировать
Ляшко прикрыл деятельность центра анонимной вакцинации
Центру в Ужгороде запретили вакцинировать людей. Фото: Pexels

Министр здравоохранения Виктор Ляшко запретил деятельность центра анонимной вакцинации в Ужгороде.

Сказал об этом брифинге 10 декабря.

"Есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. То есть эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны", - сказал Ляшко.

В центре говорили, что анонимная вакцинация предназначена для людей с семейным или религиозным давлением и с купленными сертификатами. Ляшко исключил его из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против коронавируса.

"В это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета и полученную в рамках глобальной инициативы Covax", - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 40% взрослых украинцев полностью вакцинировались

Лицензионная комиссия министерства проинспектирует центр на предмет соблюдения лицензионных условий.

В ноябре в Закарпатье впервые в Украине открыли анонимную вакцинацию от коронавируса. Действовала в центре Prevention Hospital по ул. Восточной, 4/1 в Ужгороде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ляшко прикрыл деятельность центра анонимной вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Самое читаемое
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 19080
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 15669
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 11746
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 10864
Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына
Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына Просмотров: 9522
Общество
Еще одна область в ближайшее время может выйти из красной зоны
Еще одна область в ближайшее время может выйти из красной зоны Просмотров: 18
Не "Дією" единой: для выплаты "Вовиной тысячи" разрабатывают альтернативу
Не "Дією" единой: для выплаты "Вовиной тысячи" разрабатывают альтернативу Просмотров: 45
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 1 Просмотров: 180
Определили популярнейшие в Украине направления на новогодние праздники
Определили популярнейшие в Украине направления на новогодние праздники Просмотров: 90
Украинцы начали оформлять карточки для "Вовиной тысячи"
Украинцы начали оформлять карточки для "Вовиной тысячи" Просмотров: 486
Больше всего комментируют
15
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
14
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
1
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Голосов: 57777
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть