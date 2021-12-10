Ляшко прикрыл деятельность центра анонимной вакцинации

Центру в Ужгороде запретили вакцинировать людей. Фото: Pexels

Министр здравоохранения Виктор Ляшко запретил деятельность центра анонимной вакцинации в Ужгороде.

Сказал об этом брифинге 10 декабря.

"Есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. То есть эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны", - сказал Ляшко.

В центре говорили, что анонимная вакцинация предназначена для людей с семейным или религиозным давлением и с купленными сертификатами. Ляшко исключил его из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против коронавируса.

"В это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета и полученную в рамках глобальной инициативы Covax", - сказал министр.

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Лицензионная комиссия министерства проинспектирует центр на предмет соблюдения лицензионных условий.

В ноябре в Закарпатье впервые в Украине открыли анонимную вакцинацию от коронавируса. Действовала в центре Prevention Hospital по ул. Восточной, 4/1 в Ужгороде.