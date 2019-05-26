Ляшко поздравил Епифания с днем рождения: "Мы вместе в мыслях и делах"

25 мая у предстоятеля Православной церкви Украины день ангела

Лидлер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Епифания, Предстоятеля Украинской Православной церкви с днем тезоименитства (днем ангела).

Приветственные слова политик разместил на своей странице в Фейсбук.

"Поздравил с именинами предстоятеля Православной Церкви Украины, Блаженнейшего Митрополита Епифания. Это прекрасная возможность пожелать нашему духовному наставнику здоровья и сил для дел во славу Божию и на благо Украины. Мы вместе в мыслях и в делах. Ис полла, эти Макариоте Деспота!", - завершил свое поздравление Ляшко на греческом языке с пожеланием Епифанию долгих и счастливых лет жизни на многие лета.

25 мая, у Епифания день ангела. По этому поводу в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась божественная литургия. В этот день православная церковь чтит память Святого Епифания, епископа Кипрского, который родился в Елевтерополи (Палестина) в IV в. н.э. и посвятил свою жизнь борьбе за единство Церкви.