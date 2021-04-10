Ляшко назвал еще одну область, которая выходит из "красной зоны"

Покинуть "красную" зону эпидопасности может Закарпатская область.
"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написалв Фейсбук главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат: область вышла из сурового уровня эпидемической опасности, ведь там стабилизировались показатели госпитализации.
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Харьковская область с 11 апреля войдет в красную зону карантина.
Это постановили на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
10 апреля 2021 года в Ивано-Франковской области отменят ограничения красной зоны.
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