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суббота, 10 апреля 2021 03:09

Ляшко назвал еще одну область, которая выходит из "красной зоны"

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Ляшко назвал еще одну область, которая выходит из &quot;красной зоны&quot;
"Красную зону" оставит Закарпатье. Фото: Reuters

Покинуть "красную" зону эпидопасности может Закарпатская область.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написалв Фейсбук главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат: область вышла из сурового уровня эпидемической опасности, ведь там стабилизировались показатели госпитализации.

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Харьковская область с 11 апреля войдет в красную зону карантина.

Это постановили на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

10 апреля 2021 года в Ивано-Франковской области отменят ограничения красной зоны.

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