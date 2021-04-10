Ляшко назвал еще одну область, которая выходит из "красной зоны"

"Красную зону" оставит Закарпатье. Фото: Reuters

Покинуть "красную" зону эпидопасности может Закарпатская область.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написалв Фейсбук главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат: область вышла из сурового уровня эпидемической опасности, ведь там стабилизировались показатели госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Буковель" готовится к открытию

Харьковская область с 11 апреля войдет в красную зону карантина. Это постановили на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. 10 апреля 2021 года в Ивано-Франковской области отменят ограничения красной зоны.