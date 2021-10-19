Львовская обл. завтра может перейти в красной зоне

На Львовщине превышение показателей госпитализации больных с коронавирусом. Фото: Reuters

Во Львовской обл. второй день подряд фиксируют превышение показателей госпитализации больных с коронавирусом и загруженности коек с кислородом.

Завтра область может войти в красную зону карантина, сказал во время брифинга директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

"Эпидситуация на Львовщине остается напряженной, но контролируемой. Уровень госпитализации остается в дальнейшем высоким. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций на 100 тыс. населения, то у нас далеко за 70. Уже вчера и позавчера мы пересекли отметку в 65 процентов загруженности коечной сети с кислородом по области. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в красную зону", - отметил Чемерис.

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Коэффициент допустимой нормы выявления новых инфицированных коронавирусом сейчас тоже на пределе. При норме 20% этот показатель на Львовщине колеблется от 18,8% до 19,6%.

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. По состоянию на 19 октября в красной зоне находятся еще четыре области. В зоне риска также Киев. Там уже 70% заполненных мест в больницах. Этого достаточно, чтобы местные власти объявили в городе красную зону.