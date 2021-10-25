Львов в шаге от красной зоны

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1251
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1548
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5616
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 468
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4077
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3844
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1350
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 540
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4554
Фото
Все фото
10
12
9
3
10
Влюбленные пингвины &quot;атаковали&quot; украинских полярников: фото брачных страстей
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Видео
Все видео
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2268
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1566
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 945
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5427
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 288
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 12:07

Львов в шаге от красной зоны

  Комментировать
Львов в шаге от красной зоны
Садовый предупредил об усилении карантина. Фото: Reuters

Львов приближается к красной зоне.

В городе ухудшилась ситуация с коронавирусом, сообщил городской голова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

За последние дни в городские больницы поступило 56 новых больных.

"И только шесть пациентов были выписаны. 19 человек умерли. Это очень печальная статистика и это при том, что были выходные. Как правило, в рабочие дни больше пациентов поступает в медучреждения", - сказал мэр.

Во Львове будут действовать ограничения, которые предварительно устанавливали с 1 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев идет в красную зону - власть готовит ограничения

"Вероятно, они просто начнут действовать в ближайшее время. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение. Если показатели будут предусматривать красную зону, то нет вариантов", - добавил Садовый.

В красной зоне в общественный транспорт межрегионального сообщения будут пускать с документом о получении одной дозы вакцины от Covid-19. Такая окончательная версия карантинных правил, вступивших в силу 21 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Львов в шаге от красной зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Усик вернул титулы Кличко в Украину

Сын убитой королевы стал великим правителем

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 23716
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 11394
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 9306
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 8361
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 6183
Общество
"Шутки кончились" - в Николаеве усиливают карантин
"Шутки кончились" - в Николаеве усиливают карантин Просмотров: 9
Директор школы влетел на солидный штраф за невакцинированных сотрудников
Директор школы влетел на солидный штраф за невакцинированных сотрудников Просмотров: 324
За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19
За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19 Просмотров: 441
Организацию карантина на местах будет проверять специальная группа
Организацию карантина на местах будет проверять специальная группа Просмотров: 207
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
 Просмотров: 2025
Больше всего комментируют
13
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
3
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
3
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
2
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
Судья задекларировал миллионы наличных - объяснил, что дописал лишние нули
Голосов: 57328
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть