Луценко вернулся в Украину

В Лондоне Луценко "подтягивал английский". ФОТО: delo.ua

Бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил о своем возвращении в Украину. Прибыл из Лондона по состоянию здоровья жены.

Написал об этом в комментарии под постом политолога Михаила Чаплыги в Facebook.

"Поехали с баблом и показали нам фак: супруги Луценко, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос. Чуть раньше Гонтарева и Яресько. Знают толк в выражении "вовремя выйти из игры с баблом, которое не горит. Говорят, что вышли несколько больше... вместе с баблом. Далее будет трэш", — написал Чаплыга.

Первый комментарий к публикации появился от Юрия Луценко.

"Миша, кончай сливать яд. Я в Киеве. У жены тяжелые проблемы с сердцем", — написал он.

Чаплыга после этого пост удалил. Отметил при этом, что проблемы со здоровьем — "табу для сатиры".

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал из Украины в Великобританию в конце сентября. Объяснил свой отъезд желанием "подтянуть английский".