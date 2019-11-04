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понедельник, 04 ноября 2019 12:29

Луценко вернулся в Украину

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Луценко вернулся в Украину
В Лондоне Луценко "подтягивал английский". ФОТО: delo.ua

Бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил о своем возвращении в Украину. Прибыл из Лондона по состоянию здоровья жены.

Написал об этом в комментарии под постом политолога Михаила Чаплыги в Facebook.

"Поехали с баблом и показали нам фак: супруги Луценко, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос. Чуть раньше Гонтарева и Яресько. Знают толк в выражении "вовремя выйти из игры с баблом, которое не горит. Говорят, что вышли несколько больше... вместе с баблом. Далее будет трэш", — написал Чаплыга.

Первый комментарий к публикации появился от Юрия Луценко.

"Миша, кончай сливать яд. Я в Киеве. У жены тяжелые проблемы с сердцем", — написал он.

Чаплыга после этого пост удалил. Отметил при этом, что проблемы со здоровьем — "табу для сатиры".

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал из Украины в Великобританию в конце сентября. Объяснил свой отъезд желанием "подтянуть английский".

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04
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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