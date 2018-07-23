Луценко показал внучку

У Луценко родилась внучка. Фото: Фейсбук

Генпрокурор Юрий Луценко выложил в сети фотографии новорожденной внучки и ее счастливых родителей.

"Смакую новый статус деда. Это и есть счастье. Спасибо всем за поздравления", - подписал фотографии политик.

Ранее о пополнении в семье сообщила жена Юрия Луценко - Ирина.

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"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и маленькая чувствуют себя хорошо", - написала она в Фейсбук.

Добавила, что при том, что имеет двоих сыновей, всегда мечтала о девочке.