Луценко показал внучку

Генпрокурор Юрий Луценко выложил в сети фотографии новорожденной внучки и ее счастливых родителей.
"Смакую новый статус деда. Это и есть счастье. Спасибо всем за поздравления", - подписал фотографии политик.
Ранее о пополнении в семье сообщила жена Юрия Луценко - Ирина.
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"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и маленькая чувствуют себя хорошо", - написала она в Фейсбук.
Добавила, что при том, что имеет двоих сыновей, всегда мечтала о девочке.
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