Луценко назвал условия обмена Рубана на украинских военнопленных

Рубана могут обменять на украинских военнопленных. Фото: Hj

Руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана могут обменять на украинских военнопленных.

Это станет возможным, если подозреваемый будет сотрудничать со следствием и будет признан судом виновным. Соответствующее заявление во время брифинга сделал генпрокурор Юрий Луценко.

"Если украинский суд примет сторону обвинения и поддержит наши доводы, вынесет законное решение, то теоретически осужденные террористы могут стать предметом обмена, но в каком соотношении и на кого, в каких пропорциях, решать будет не Рубан", - рассказал генпрокурор.

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Луценко также отметил, что у Рубана будет возможность официально обратиться к стороне обвинения после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования.

"Перед Днем Независимости Украины у Рубана будет возможность подписать договор со следствием и он должен быть готов предоставить доказательства о неизвестных нам действиях, планах и личностях террористического акта", - сказал генпрокурор.

Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта в центре Киева. Он является фигурантом по делу нардепа Надежды Савченко. Ее подозревают в попытках свержения государственного строя. 25 июня Рубану продлили арест.