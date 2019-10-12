Луценко через Парнаса и Фрумана хотел избавиться от Йованович - СМИ

Источники сообщили о роли Луценко. Фото: "Википедия"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

В обвинительном акте федеральных прокуроров говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников", сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника.

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Федеральные прокуроры не сообщили, для чего нужно было устранение Йованович с должности.

В США арестованы бизнесмены из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас. Они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по делам, связанным с Украиной.