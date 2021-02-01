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понедельник, 01 февраля 2021 18:47

Лишил тысячи людей плохой привычки - как украинец попал в Чешскую книгу рекордов

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Украинский психотерапевт Ростислав Прокопьюк уже 2-й раз попал в Чешскую книгу рекордов.

Мужчина помог бросить курить около 6 тыс. человек, в том числе артистам Чехии, сообщает "Радио Свобода".

"Это весьма положительное дело, которое совершает господин Прокопьюк, - помогает сотням и тысячам людей", - рассказал президент агентства "Добрый день" Мирослав Марек.

Автор: Radio Svoboda
  Только 10% пациентов повторно приходят на терапию.
Только 10% пациентов повторно приходят на терапию.

Отмечается, что Прокопьюк стал известным после телевизионного эфира с актрисой Иржиной Богдаловой. Она бросила курить на глазах миллионов зрителей.

Психотерапевт использует прием "обратной реальности". За один 15-минутный прием в форме беседы Прокопьюк может лишить человека многих плохих привычек.

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За услугу врач берет 3 тыс. чешских крон - 3,9 тыс. грн, 2,5 тыс. крон - 3,2 тыс. грн - для пенсионеров, студентов и беременных женщин.

Прокопьюк дает годовую гарантию на результат. По его словам, только 10% пациентов повторно приходят на терапию. Однако он также отмечает, что главное условие успешного лечения - желание человека избавиться от привычки.

"Он должен прийти, сесть и пустить меня к своему подсознанию. Я ввожу его в состояние, когда он закурил свою 1-ю сигарету, и возвращаю его обратно. Он выкуривает "сигарету" и убеждается, что уже не курит", - рассказал Прокопьюк .

Психотерапевт занимается практикой уже 29 лет. Он родился на Волыни. Прокопьюк помогает соотечественникам и продвигает украинскую культуру. Он создал "Форум культурного партнерства", который организовывает украинские культурные события в Праге и собирает деньги на лекарства для украинских военных.

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