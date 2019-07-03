Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко: приветствую решение ЦИК - на нескольких сепаратистов в Верховной Раде будет меньше

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины на своей странице в сети Facebook прокомментировал решение ЦИК об отмене регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

"Я приветствую взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше. Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию ексголовы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста. Реваншисты не пройдут! Украина победит!", - написал Петр Порошенко.