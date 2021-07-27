Личности, которые прославили Украину в мире

24 августа этого года Украина будет праздновать 30 годовщину Независимости. За это время в стране произошло много событий, изменений. В частности, в мире о нашем государстве узнают все больше и больше.

Этому обязаны людям - тем, украинцам, чьи успехи становятся визитной карточкой Украины. Gazeta.ua собрала 15 личностей, благодаря которым о нашем государстве заговорил весь мир.

1. Екатерина Павленко. Украинская певица, фольклористка, композитор, солистка группи Go_A. Представляла Украину вместе с коллективом на 64 песенном конкурсе "Евровидение" 2020 в Нидерландах с песней "Шум". Заняла в финале пятое место, а по итогам зрительского голосования - второе место. В основу песни легла древняя украинская веснушка "Шум". Происходит из дохристианских времен и ритуалов, связанных с весенним пробуждением природы, по мнению фольклористов. Ее изучают более 150 лет.После конкурса песня "Шум" возглавила престижный мировой хит-парад музыкальных трендов "Spotify" и вошла в двадцатку лучших в других хит-парадах в частности в Европейском ай-Тюнз песенном хит-параде на сайте "Кворб" песня котируется на равных с хитом Джастина Бибера .

Автор: гурт GO_ A у Facebook Екатерина Павленко с группой GO_ A имели невероятный успех на Евровидении

2. Элина Свитолина. Украинская теннисистка, в 2017 году могла стать первой ракеткой мира. Тогда пять раз победила на различных турнирах. Элина Свитолина впервые в карьере и во всей истории украинского женского тенниса попала в восьмерку сильнейших теннисисток по итогам сезона. На итоговом турнире сезона на Чемпионате WTA в Сингапуре Свитолина одержала свою очередную победу над тогдашней первой ракеткой мира Симоной Халеп, но проиграла два других матча и прекратила борьбу на этапе кругового турнира. 28 июня 2017 года, по случаю Дня Конституции Украины, президент Петр Порошенко постановил наградить Элину Свитолину орденом "За заслуги" III степени. В июле этого года вышла замуж за француза Гаэля Монфиса. После свадьбы отправилась на Олимпийские игры 2020 в Токио, где получила уже две победы.

Автор: Элина Свитолина в Facebook Элина Свитолина успешно представляет Украину в теннисном спорте

3. Оксана Линив. Украинский диригент. Первая женщина на посту главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в австрийском городе Ґрац.Оксана Линив занимается развитием классической музыки в Украине и известна как посол культуры Украины в мире. Ее признали лучшим диригентом 2020 года по версии оперного журнала "Oper! Das Magazin". Стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром в 145-летнюю историю оперного фестиваля в немецком Байройте. Этот фестиваль - один из самых известных в мире, посвященный творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Автор: Оксана Линив у Facebook Оксана Линив известна как посол культуры Украины в мире

4. Макс Левчин. Украинский предприниматель, работающий в Силиконовой долине в США. Создал систему платежей PayPal, которой сейчас пользуется весь мир. Из Украины поехал 16-летним. Сегодня он является одним из самых успешных и богатых программистов долины, входит в список Forbes.

Автор: illinois.edu Макс Левчин работает в Силиконовой долине в США

5. Богдан Гаврилишин. Экономист с мировым именем родился на Тернопольщине, жил в Канаде. Был членом Римского клуба - международной неправительственной организации, объединяющей общественных деятелей и ученых из более 30 стран мира. Они занимаются перспективами развития человечества. Благодаря Богдану Гаврилишину появился Всемирный форум в Давосе. Сюда ежегодно съезжаются политики и первые лица мирового бизнеса.

Автор: Українська правда Богдан Гаврилишин - украинский экономист с мировым именем

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6. Андрей Шевченко. Украинский футболист и тренер сборной Украины по футболу. Начал карьеру в 1992 году. Тогда он стал лучшим бомбардиром команды первой лиги "Динамо-2". В 1999 году прославил Украину на весь мир. Начал играть в итальянской команде "Милан". Сумма сделки по продаже игрока составила $ 25 млн. Тогда Шевченко стал лучшим бомбардиром итальянского первенства. Забил 24 мяча в 32-х играх. Андрей Шевченко - первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов УЕФА в составе футбольного клуба "Милан" в 2003 году. За 12 лет футбольной карьеры Шевченко признан лучшим футболистом Европы. Он получил премию "Золотой мяч". Под руководством Андрея Шевченко Украинская сборная на Евро-2020 впервые в истории вышла в четверть-финал. Проиграла команде Англии со счетом 0: 4.

Автор: Андрей Шевченко у Facebook Андрей Шевченко вел украинскую сборную по футболу к историческим победам

7. Джамала. Украинская певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины. Победила на 61 конкурсе "Евровидение" в Стокгольме в Швеции в 2016 году. Выполняла авторскую песню "1944", посвященную трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. Джамала также получила премию Marcel Bezencon в номинации "любимица комментаторов" и Eurostory Award за лучший строчку среди текстов песен.

Автор: Джамала у Facebook Джамала привезла первое место по Евровидение 2016

8. Герман Макаренко. Дирижер Национальной оперы стал первым украинцем - лауреатом премии ЮНЕСКО. Почетное звание Макаренко присвоили "в знак признания его преданности делу продвижения музыки как движущей силы диалога и взаимопонимания между людьми, признание его вклада в укрепление мира и терпимости, в частности посредством выступлений оркестра" Киев-Классик ", а также его глубокой преданности идеалам и ценностям ЮНЕСКО ".

Автор: opera.com.ua Герман Макаренко стал первым украинцем - лауреатом премии ЮНЕСКО

9. Братья Кличко. Многие годы в мире Украина ассоциировалась именно с именами Владимира и Виталия Кличко. Старший из братьев за свою карьеру уступил соперникам лишь два раза. За это и попал в Книгу рекордов Гиннеса как боксер, выигравший 26 боев за очень короткий промежуток времени. После окончания спортивной карьеры Виталия Кличко выбрали мэром украинской столицы. Владимир Кличко - единственный украинец, который входит в сотню самых богатых спортсменов мира. Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA. В честь братьев Кличко назвали астероид № 212723, который открыли 14 сентября 2007 года в Андрушивский астрономической обсерватории.У 2010 году Укрпочта выпустила в честь братьев почтовую марку под названием "Кличко".

Автор: Володимир Кличко у Facebook Братья Кличко долгое время были визитной карточкой Украины в мире

10. Руслана Лыжичко. Украинская певица покорила всю Европу гуцульской песней "Дикие танцы" во время выступления на международном песенном конкурсе "Евровидение" 2004 года. Тогда об Украине заговорил весь мир. В последующие годы на этом конкурсе стало больше аутентичности, национальных мотивов. В том же году певица выпустила английскую версию диска "Дикие танцы" под названием "Wild Dances". За него Румыния наградила Руслану, как за "Лучший иностранный альбом". Ее песни исполняет филиппинская певица Велл Бариа. Руслана была активной участницей Оранжевой революции и революции Достоинства. Во времена президента Виктора Ющенко стала народным депутатом.

Автор: Руслана Лижичко у Facebook Европа полюбила Руслану за гуцульскую песню

11. Джек Паланс (Владимир Палагнюк) - голливудский актер, который никогда не чурался своего украинского происхождения. Родители были из западной Украины, актер родился уже в США после эмиграции. В 1992 году получил Оскара. В 2004 году отказался от звания народного артиста России во время одного из фестивалей. Подчеркнул, что ничего общего с этой страной нет, так как считает себя украинцем. "Я - украинец, а не русский. Будет лучше, если я и мои друзья просто пойдем с фестиваля", - сказал Джек Паланс.

Автор: скриншот с экшена "Шейн" Джек Палланс считал себя украинцем и покинул российский фестиваль

12. Владимир Хавкин. Украинский бактериолог родом из Бердянска Запорожской области. Изобрел вакцину против холеры и чумы, чем ему обязан весь мир. Дольше всего жил бактериолог в Индии - 22 года, спасал страну от эпидемии. За 40 лет более 35 миллионов человек убереглись от страшной болезни. В Индии Владимира Хавкина начали воспринимать как божество, в прессе называли "благодетелем человечества".

Автор: uk.wikipedia.org/ Украинцу Владимиру Хавкину мир обязан вакциной от холеры и чумы

13. Игорь Сикорский. Украинский авиаконструктор родился в Киеве. 24-летним получил первое мировое признание - его самолет "Илья Муромец" стал рекордсменом в грузоподъемности. Впоследствии переехал в США, где открыл собственную компанию - Sicorski Air Engineering. Его вертолеты использовали вооруженные силы США. Вертолеты Игоря Сикорского первыми в истории перелетели Атлантику и Тихий океан. Они соединили континенты и позволили преодолевать огромные расстояния за считанные часы.

Автор: pp.userapi.com Игорь Сикорский разрабатывал мощные самолеты

14. Соломия Крушельницкая. Украинская оперная певица обладала непревзойденным сопрано в три октавы. Ею восхищался весь мир, легко пела на восьми языках. Чтобы слушатели знали, откуда она родом, после концертов певица часто знакомила публику с украинскими песнями. При жизни Соломии Крушельницкой ее признали выдающейся певицей мира. Среди ее многочисленных наград и отличий, в частности, звание "Вагнеровская примадонна" XX века.

Автор: uk.wikipedia.org Соломия Крушельницкая владела непревзойденным сопрано в три октавы

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15. Квитка Цисык. Американская певица родом из Украины. С ней работал продюсер Майкла Джексона Квинси Джонс, голос звучал в рекламе для McDonald's, Coca-Cola, American Airlines и для Ford Motors. Записала два украиноязычные альбома - "Цветок" в 1980 году, а также "Два цвета" в 1989-м. Это ей стоило около 200 тисяч долларов. Для записи нанимала лучших музыкантов Нью-Йорка, аккомпанировала Квитке ее родная сестра Мария, а правильное украинское произношение ставила мама. Обе пластинки в 1990 году номинировали на премию "Грэмми" в категории "современный фолк". В Украину они попадали в основном контрабандой, люди перезаписывали песни и передавали друг другу. "Еще никто и нигде так не спел песни моего друга Владимира Ивасюка, как это сделала Квитка", - сказал впоследствии Назарий Яремчук.

Автор: uk.wikipedia.org Голос Квитки Цисык звучал в рекламе для McDonald's, Coca-Cola, American Airlines и для Ford Motors.

12-й Одесский международный кинофестиваль представил программу украинской ретроспективы "Независимые". Покажут выдающиеся полнометражные и короткометражные ленты, созданные за 30 лет независимости. Подборку сформировали из списка 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Составили по результатам опроса Довженко-центром и Союзом кинематографистов Украины 71 киноэксперта.