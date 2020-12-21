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понедельник, 21 декабря 2020 16:49

"Лежит, как будто сплющенная" - первокласснице на импланты нужно 156 тысяч гривен

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Автор: Фото предоставлено Нелей Дейчук
  Оля Храпийчук нуждается в срочной операции
Оля Храпийчук нуждается в срочной операции

7-летняя Оля Храпийчук из поселка Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области нуждается в срочной операции. Год назад у девочки обнаружили гнойный туберкулез костей грудного отдела. Для стабилизации позвоночника нуже набор имплантов. Цена вопроса - 156 тыс грн.

"Все началось позапрошлой весной. Сначала в Оли начала болеть спина. Изменилась осанка, стала нагибаться вперед. Обследование показало перелом двух грудных позвонков. Были долгие восемь месяцев в отделении гнойной хирургии "Охматдета". Дочь перенесла две операции, одна из которых была внеплановая. После надо было поставить импланты, которые будут расти вместе с ней. Год назад они стоили 100 тысяч гривен. Государством не финансируется, надо покупать самим. Благодаря односельчанам и неравнодушным людям удалось собрать около 44 тысяч гривен. Но деньги пошли на внеплановую операцию и лечение. Нас отпустили домой, пока на импланты не соберем денег", - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Храпийчук.

Очередное обследование показало, что у девочки повреждены уже пять позвонков.

"Оля моя племянница. У нее происходит деформация костей. Лежит, как будто бы сплющеная. Сдавливаются легкие и кишечник. Врачи говорят, что страдает костный мозг. Если сейчас не прооперировать, ребенка парализует и уже ничего не сделают. Стоимость пластин возросла. И теперь набор имплантов для стабилизации позвоночника стоит более 156 тысяч гривен. Но это единственный шанс поставить Олю на ноги. Без посторонней помощи собрать такую ​​сумму нереально. Обращаемся к неравнодушным людям. Для Оли важна каждая гривна", - говорит тетя Неля Дейчук.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 6039 8376 (Дейчук Неля Николаевна)

Автор: Фото предоставлено Нелей Дейчук
  Оля Храпийчук нуждается в срочной операции
Оля Храпийчук нуждается в срочной операции

Автор: Любовь Карнарук
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