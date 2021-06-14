Лето в зоне отчуждения: показали уникальные кадры из жизни животных

На фото жительница Чернобыльского заповедника. Фото: скриншот с видео

На территории Чернобыльской зоны в объектив камеры попали разнообразные звери.

Видео обнародовал Чернобыльский заповедник в Facebook.

"Лето. Заповедник. Зеленый мир. Комфортный дом для жителей зоны отчуждения. Окунитесь в прекрасную атмосферу места, где природа может быть собой", - говорится в посте.

На кадрах можно увидеть лося, который пересекает пустую дорогу, самца серны, специфический рев которого напоминает лай собаки, и черепаху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка

Также в Чернобыле в который раз заметили лося. Эти большие и рогатые красавцы чувствуют себя комфортно и безопасно на территории заповедника.