Лето в зоне отчуждения: показали уникальные кадры из жизни животных

На территории Чернобыльской зоны в объектив камеры попали разнообразные звери.
Видео обнародовал Чернобыльский заповедник в Facebook.
"Лето. Заповедник. Зеленый мир. Комфортный дом для жителей зоны отчуждения. Окунитесь в прекрасную атмосферу места, где природа может быть собой", - говорится в посте.
На кадрах можно увидеть лося, который пересекает пустую дорогу, самца серны, специфический рев которого напоминает лай собаки, и черепаху.
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Также в Чернобыле в который раз заметили лося. Эти большие и рогатые красавцы чувствуют себя комфортно и безопасно на территории заповедника.
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