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понедельник, 17 августа 2020 07:25

"Лето, покапризничав , берется к своим делам" - синоптик рассказала погоду на неделе

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&quot;Лето, покапризничав , берется к своим делам&quot; - синоптик рассказала погоду на неделе
17 августа в Украину вернется жара. Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 августа, в Украину вернется жара. Температура воздуха уже будет достигать +25 +30 градусов. В дальнейшем жара усилится.

Дожди 17 августа маловероятны. Только на Прикарпатье пройдут дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Лето, покапризничав немного, наконец снова берется к своим делам. В Украине на неделе - снова жара. Спас будет горячим", - рассказала синоптик.

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В Киеве понедельник будет уже горячеим, до +28 градусов, на неделе жара усилится.

"Только в четверг, 20 августа, из-за дождя градусы кратковременно прыгнут вниз, посвежеет, однако конец недели снова будет очень теплым", - добавила синоптик.

Ночи все же уже ощутимо свежее.

Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет "бабьим летом". Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним бабьим летом", говорит народный синоптик Владимир Деркач.

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