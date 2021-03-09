Лещенко с женой показали, как вакцинировались от Covid-19

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, а также его жена, диджейка Анастасия Топольская (DJ Nastia) во вторник, 9 марта, вакцинировались против коронавируса индийским препаратом CoviShield.

Фото, сделанные во время укола, Топольская показала в Facebook.

"Тема не для споров, а для защиты от коронавируса и борьбы с пандемией", - написала она.

Она пояснила, что свою дозу получила благодаря приказу Минздрава, который позволяет вакцинировать публичных людей из остатков открытого флакона для медработников.

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"Мне посчастливилось стать одной из счастливчиков, хотя я и без этого была в очереди - записалась через приложение "Дия", - отметила жена Лещенко.

Топольская сообщила, что после прививки "чувствовала себя прекрасно". Она пожелала украинцам "тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений".

Лещенко сообщил о прививке позже. Он написал в Facebook, что против препарата CoviShield сейчас ведется "целенаправленная информационная война".

"Как политиками старой формации внутри Украины, так и российской пропагандой извне. В итоге, есть много отказов в первой волне вакцинации", - отметил бывший народный депутат.

Он добавил, что чем больше людей пройдет через вакцинацию, тем быстрее Украина вернется к нормальной жизни.

9 марта Алексей Гончаренко с "Европейской солидарности" стал первым народным депутатом, получил прививку против коронавируса. Он вакцинировался препаратом CoviShield. 1 марта прививки сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а на следующий день - председателю Национальной службы здоровья Андрею Виленскому и президенту Владимиру Зеленскому. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал прививку против коронавируса 2 марта индийской вакциной CoviShield в городе Кагарлык Киевской области.