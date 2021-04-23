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понедельник, 26 апреля 2021 12:00

Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
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Колесо обозрения в Припяти не проработало ни одного дня. Его открытие было запланировано на 1 мая 1986 года, но так и не состоялось из-за аварии на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС
Фото: Gazeta.ua
В городе Чернобыль осталось два памятника коммунистическому вождю Владимиру Ленину. Один расположен в центре города, второй на территории судоремонтного завода на реке Припять
Впервые город Чернобыль упоминается в Ипатьевской летописи от 1193 года, когда князь Рюрик Ростиславич охотился в местных лесах. Сейчас город застыл в своем развитии на уровне 80-й годов прошлого века
Чернобыльская зона отчуждения обрастает туристической инфраструктурой. В частности, в 2019 году ее посетили 124 тыс. Человек. Больше всего приезжали из-за границы - почти 80%
Для изоляции разрушенного четвертого энергоблока в 1986-м построили объект "Укрытие". В 2016 году поверх него установили новое защитное сооружение, рассчитаного на 100 лет. В 2019-м ее ввели в эксплуатацию

26 апреля в Украине отмечают 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции. Из-за взрыва на четвертом реакторе в 1986 году из 30-километровой зоны вокруг станции отселили 0,5 млн человек. Авария в Чернобыле стала одной из крупнейших катастроф в истории человечества.

Сейчас в зоне отчуждения находится 95 сел и два города – Чернобыль и Припять. Земля там заражена радиацией и будет непригодной для проживания еще сотни лет.

Если Чернобыль – город с тысячелетней историей, то в Припяти успели построить пять микрорайонов. На территории, которая была расчищена под строительство еще двух, сегодня расположен радиоактивный могильник Песчаное плато – там ''похоронили'' вещи местных жителей.

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В 2001 году в зоне отчуждения жило 487 самопоселенцев. Сегодня их осталось всего 100, 66 из них живут в Чернобыле.

В первые дни аварии погибли 30 человек, 28 из них – от острой лучевой болезни. Тысячи людей госпитализировали с этим диагнозом. В общем от аварии на ЧАЭС пострадало около 3,5 млн человек. Из них почти 1,5 млн – дети. Последствия масштабной аварии не имеют аналогов в атомной энергетике мира.

Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 млн жителей Беларуси, Украины и России.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. За два месяца перед тем руководство Советского Союза объявило Гласность, но чрезвычайная ситуация показала фальшивость этого лозунга. Осознавая возможные последствия катастрофы для коммунистического режима, власть избрала курс на ее замалчивание.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
26
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