"Лед тронулся, процесс пошел" — посол ЕС о работе над вступлением Украины

Работа по присоединению Украины к Европейскому Союзу началась.

"Лед тронулся, процесс пошел", — заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в своем видеообращении в Twitter.

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел", – сказал Маасикас.

Посол отметил, что члены ЕС и союзники поставляют Украине оружие и еще больше помощи впереди.

"Во-первых, мы оказываем гуманитарную поддержку: все страны-члены ЕС внесли вклад в Механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - сказал Маасикас.

Он добавил, что Европейский Союз защищает тех, кто спасается от путинского террора.

"ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет украинцам, прибывающим в ЕС, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования", - подчеркнул он.

Маасикас также сказал, что первый транш новой макрофинансовой помощи ЕС Украине – 300 млн. евро – уже поступил в Украину "и это еще не все".

