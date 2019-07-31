Кто станет бизнес-омбудсменом в Украине

Новый бизнес-омбудсмен начнет свою работу осенью. Фото: image.zn.ua

Польский парламентарий Марчин Свенчицкий осенью станет бизнес-омбудсменом в Украине.

Это решили на заседании совета - сказал действующий бизнес-омбудсмен Шемета на пресс-конференции в Киеве 31 июля.

"Вчера на заседании совета (бизнес-омбудсмена - ред.) утвердили кандидатуру будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", - заявил он .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты устроили акцию под офисом омбудсмена

Новый бизнес-омбудсмен начнет свою работу осенью.

В феврале бизнес-омбудсмен Шемета сообщил, что решил не продлевать контракт, который заканчивался в мае 2019 года. Впоследствии он согласился остаться в должности до октября.

Ранее Шемета занимал должность министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999 гг, 2008-2009 гг), а также был еврокомиссаром - по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг) и по вопросам налогообложения, таможенных вопросов, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством (2010-2014 гг).

Марчин Свенчицкий - в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, а сейчас депутат Сейма (парламента) Польши.

Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.