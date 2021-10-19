Кто празднует День Ангела 20 октября - оригинальные поздравления для именинников

В народе этот день назвали Сергей Зимний. Фото: pinterest.com

Православная церковь 20 октября чтит память двух святых - преподобного Сергея Печерского и преподобного Сергея Вологодского.

День Ангела сегодня празднуют Сергей и Александр.

Имя Сергей происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "высокочтимый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к состраданию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей пытается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать самостоятельно. В семейных отношениях будет хорошим хозяином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине возвращается теплая погода

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.

Поздравления для именинников:

С Днем Ангела! В этот праздник

Хочу я тебе пожелать

Не роптать на судьбу и ненастья,

А уверенней к цели шагать!

Ты помни, что есть где-то в мире

Ангел, смотрящий с небес,

Парящий в небесном эфире,

Создающий немало чудес!

Он хранит тебя от плохого,

Он тебя по жизни ведет,

Не делай порочного, злого,

А иди с Ним смелее вперед!

***

Когда луна сияет в небе

И облака плывут неспешно,

И в звездном тусклом белом свете

Листва качается небрежно,

Лишь Ангел смотрит на тебя

И от беды он защищает.

И тебя, как мотылька,

Он от огня уберегает!

И в именины я тебе

Желаю одного сердечно:

Пусть Ангел этот на Земле

С тобою рядом будет вечно!

***

Пускай улыбки друзей и прохожих

Спасают тебя от ненастий,

От дней таких серых и непогожих,

От суровых и тяжких напастей,

Пусть Ангел свет над тобою зажжет

И солнечный лучик пускай он подарит.

Пусть день этот только радость несет,

Пусть Ангел тебя не оставит!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

Человек получает небесного ангела-хранителя в день крещения. Ее называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.