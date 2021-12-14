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среда, 15 декабря 2021 03:02

Кто празднует День Ангела 15 декабря - как сегодня назвать ребенка

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Кто празднует День Ангела 15 декабря - как сегодня назвать ребенка
В Украине сегодня также отмечают День работников суда. Фото: pixabay.com

Православная церковь 15 декабря чтит память святого Аввакума. Он был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Сергей.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

Имя Владимир славянского происхождения и означает "владеющий миром". Он любит риск и авантюры. В компании стремится быть лидером. Владимиры легко овладевают техническими науками. Они ценят комфорт и чистоту, любят красивую мебель, качественную дорогую посуду, картины, ковры. В людях Владимир ценит разум и силу. Может самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное положительное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они желают во всем быть лучше и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

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Мария - женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желательная", "беззаботная". Мария тяжело переживает негативные слова в ее адрес. Она старательна в учебе и упорна в работе. Любит чистоту и порядок во всем. Марии часто бывают одинокими, но все равно чувствуют себя гармонично. Они чистосердечны и участливы. Легко овладевают творческими профессиями.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Имя Сергей происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "уважаемый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к сочувствию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей старается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать своими силами. В семейных отношениях будет хорошим хозяином.

Поздравления для именинников:

И пусть архангел судьбу твою хранит,
И пускай душа не плачет,
Пускай будет в жизни все сполна
Нисколечко иначе,
Пускай напасти обойдут тебя,
Пусть солнышко лишь светит,
И чтоб любили все тебя
Сильней всего на свете!

***

Теплом души согрет прекрасный день.
Его тепло передается нам.
Пусть на твои глаза не ляжет тень,
Пусть радость будет счет вести годам.
И в этот день сказать еще хочу,
Что ты – мой лучший и надежный друг.
А ангелу поставлю я свечу,
Чтоб вы не разорвали своих рук.
Чтоб он тебя всегда оберегал,
Хранил тебя в небесной тишине,
Крылом своим пернатым укрывал,
А мы тебе поможем на земле.

***

Теплом души согрет прекрасный день.
Его тепло передается нам.
Пусть на твои глаза не ляжет тень,
Пусть радость будет счет вести годам.
И в этот день сказать еще хочу,
Что ты – мой лучший и надежный друг.
А ангелу поставлю я свечу,
Чтоб вы не разорвали своих рук.
Чтоб он тебя всегда оберегал,
Хранил тебя в небесной тишине,
Крылом своим пернатым укрывал,
А мы тебе поможем на земле.

***

Не важно какое сегодня небо - голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

***

Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в честь небесного покровителя. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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