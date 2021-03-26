Кто почувствует себя здоровым и сильным - неожиданный прогноз астролога

Здоровыми и сильными себя почувствуют Тельцы, Скорпионы и Водолеи. Фото: pixabay.com

27 марта не допускайте интеллектуальной перегрузки. Так можно спровоцировать спазмы сосудов головного мозга. Пейте чай с медом. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Слишком чувствительной становится кожа лица, - говорит астрологиня. - Испытания новой декоративной косметики лучше отложить. Она может привести к появлению аллергических реакций. Здоровыми и сильными себя почувствуют Тельцы, Скорпионы и Водолеи. В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго".

Овен

Постоянное напряжение на работе и дома повлекло нервные расстройства. Устройте себе тихий отдых на природе. Больше времени уделите водным процедурам.

Телец

Активизируются процессы старения тканей тела. Не допускайте обезвоживания организма. Голодать в эти дни нельзя. Не сидите все время перед телевизором.

Близнецы

Время начать курс витаминотерапии. Поддержите свой иммунитет. Ослабленный организм будет реагировать на это с удовольствием.

Рак

Стимулируйте полноценный отток крови из вен. Не допускайте развития застойных явлений. Полезными будут занятия восточными оздоровительными системами.

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Лев

Усильте уход за полостью рта. Может беспокоить кровоточивость десен. Воспользуйтесь советами своего стоматолога.

Дева

Поддерживайте мышцы в здоровом тонусе. Зайдите в тренажерный зал. Хорошая физическая форма будет способствовать укреплению иммунитета.

Весы

Больным гастритом и язвой желудка следует придерживаться строгой диеты. Есть опасность открытия внутреннего кровотечения.

Скорпион

Слишком уязвимой становится кожа. Очищение лица от фурункулов и прыщей доверьте косметологу. Пользуйтесь проверенными косметическими средствами.

Стрелец

Промывайте почки. Пейте мочегонные чаи. Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Возможно обострение цистита.

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Козерог

Посетите парикмахерскую. Ваши волосы потребует особого ухода. Новая стрижка подойдет вам.

Водолей

Экстремальные виды спорта не выбирайте для отдыха. Организм будет нуждаться расслабления для восстановления сил.

Рыбы

Снижается уровень гемоглобина. Поддержите работу кроветворных органов. Позаботьтесь о полноценном питании.

Пасху в этом году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая. В Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет.