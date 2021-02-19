"Кто падал буквально добивали дубинками" - токарь из Винницкой области вспомнил события на Майдане

Александр Котенко входил в 27-ю сотню самообороны Майдана. ФОТО: Ирина МАМРЫГА

Токарь Александр Котенко из Винницкой приехал на Майдан в конце декабря 2013 года. Тогда на производстве, где он работал, сделали перерыв.

"С начала Революции достоинства рвался на Майдан. Хотел отстаивать права нашего народа на пути к самостоятельности. Знаю, многие мои земляки поехали в Киев сразу после избиения студентов. Но в то время я работал на сахарозаводе. Сезон был в разгаре, поэтому меня не отпускали. В конце декабря на производстве сделали перерыв. Я подошел к начальнику и выразил свою гражданскую позицию. Сказал: "Извините, но я ни дня не могу терпеть. Можете меня увольнять, я все равно поеду на Майдан ", - вспомнил Александр Леонидович.

18 февраля в Мариинском парке получил удар в голову и потерял сознание.

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"До сих пор не могу понять, то резиновая пуля попала мне в висок или так сильно ударили дубинкой. Очнулся с запекшейся кровью во рту и в носу. Еще что-то попало в верх бушлата, вырвало кусок ткани и прошло по коже над ключицей. Это было чудо, что меня только чуть задело. Но о страхе я не думал, все было на адреналине. Уже после ранения побежал на Институтскую. Там нас давили силовики, кто падал буквально добивали дубинками. Знакомый парень с Волыни тоже оказался под ногами правоохранителей. Со злости бросился на них, а силовики от удивления уставились на меня, на мгновение остановились и я сумел извлечь Ростислава. Вскоре возле нас разорвалась светошумовая граната и мужчину, который был рядом со мной, вырубило. Тоже его вытаскивал. Но, когда отошли на Майдан, меня разобрала после ранения", - рассказал Котенко.

Мужчине диагностировали сотрясение мозга. Неделя его выхаживали в госпитале в Украинском доме.

Полный текст воспоминаний участников революции достоинства читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 18 февраля.

Художница Виктория Романчук родом из Волыни впервые приехала в столицу 1 декабря 2013-го. Тогда ей было 15 лет. 18 февраля 2014 года получили ранения от светло-шумовой гранаты возле Дома профсоюзов.