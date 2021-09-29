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среда, 29 сентября 2021 15:37

Кто и как будет проверять Covid-сертификаты в Украине на подлинность

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Кто и как будет проверять Covid-сертификаты в Украине на подлинность
В случае полного локдауна для вакцинированных лиц будет меньше ограничений, напомнил Игорь Клименко. Фото: diia.gov.ua

Во время возможного локдауна полицейские будут проверять Covid-сертификаты с помощью специального программного обеспечения.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Совместно с Минцифрой мы разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро проверить сертификат из "Дії" или сканировать бумажный вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений", - заявил Клименко и добавил, что этот процесс полностью наладится "за несколько дней".

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Клименко напомнил, что каждый сертификат и справка должны содержать QR-код, который подтверждает их неподдельность.

Проверять подлинность сертификатов кроме полиции имеют право представители Госпродпотребслужбы и органов местной власти.

Инструкция получения Covid-сертификата в "Дії" - по ссылке.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации сделали желтыми и зелеными. Действие зеленых Covid-сертификатов Кабмин продлил со 180 до 365 дней.

Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки.

Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

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Дата
29
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