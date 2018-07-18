Кто чаще всего пишет письма в Верховную Раду

Пенсионеры и безработные чаще всего пишут письма в Верховную Раду. Фото: rada.gov.ua

Среди авторов обращений в Верховную Раду Украины в январе-июне 2018 года, которые указали свое социальное положение, преобладали заявления и жалобы от пенсионеров и безработных.

Много обращений касается вопросов назначения, перерасчета, выплаты трудовой, социальной пенсий и просьбы об оказании материальной помощи. Об этом сообщается на сайте парламента.

В январе-июне 2018 года в Верховную Раду поступило 55,4 тыс. обращений. Из них комитетами парламента обработано 6,6 тыс. писем, депутатскими фракциями и группами рассмотрено 3,7 тыс. предложений, заявлений и жалоб граждан.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, к руководству парламента обратились 1,2 тыс. человек, из них к председателю Рады - 588 человек.

Структурными подразделениями Аппарата Верховной Рады рассмотрено 45,2 тыс. обращений граждан.

Из общего количества предложений, заявлений и жалоб граждан, поступивших в Верховную Раду в течение отчетного периода, 3,9 тыс. являются коллективными, которые подписали 183,6 тыс. человек.

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Среди авторов обращений, указали свое социальное положение, преобладали заявления и жалобы от пенсионеров - 14,2 тыс., безработных - 4,5 тыс., рабочих - 2,6 тыс., предпринимателей - 2,5 тыс., селян — 1,7 тыс., лиц, лишенных свободы или свобода которых ограничена - 657, учащихся и студентов - 653, военнослужащих - 604, работников бюджетной сферы - 584, служителей религиозных организаций - 186, пенсионеров из числа военнослужащих - 180, государственных служащих - 153 , журналистов - 132.

Из общего количества граждан за защитой и помощью в Верховную Раду на протяжении января-июня 2018 года обратились почти 5,5 тыс. человек с инвалидностью I-III групп, 2,9 тыс. - ветеранов труда, 1,6 тыс. - лиц с инвалидностью в результате войны, по 1,2 тыс. - участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и детей войны.

В отчетном периоде в Верховную Раду поступали обращения, касающиеся вопросов соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, предотвращения дискриминации.

Кроме того, граждане также присылали обращения по вопросам деятельности Верховной Рады Украины, президента Украины и Кабинета министров Украины.

13 июля 2018 спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее пленарное заседание этой сессии. Следующее заседание запланировано на 4 сентября.