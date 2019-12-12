"Кто бы ни возглавлял страну, он не позволяет судам стать независимыми" - эксперт

Игорь Колиушко: Важные отраслевые реформы: образование, здравоохранение, транспорт, экономика. Однако они не будут иметь успеха без завершения институциональных реформ и судебной. Фото: Тарас Подолян

Правительство не продолжает реформы Кабинета министров и государственной службы. Достигнутое отменяется. Реорганизация министерств остановлена.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Судебная реформа - вторая по значимости. Что-то меняют, но эффект, вероятно, будет тот же, что и при предыдущей власти. Кто бы ни возглавлял страну, он не позволяет судам стать независимыми", - считает эксперт.

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По его словам, новая реформа снова направлена ​​на перетряску судей.

"Вместо 200 в Верховном Суде оставят 100. Они, естественно, будут перегружены работой. Затем примут решение об увеличении количества, но уже будут заводить своих людей, как показывает опыт формирования исполнительной власти.

Важные отраслевые реформы: образование, здравоохранение, транспорт, экономика. Однако они не будут иметь успеха без завершения институциональных реформ и судебной", - добавляет Игорь Колиушко.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.