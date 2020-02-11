Крымский телеканал прекратил трансляцию

Руководство канала ATR сделало заявление о блокировании средствФото: ТАСС

В Украине исчезает единственный крымско - татарский телеканал ATR. Об этом вчера заявил заместитель директора Айдер Муждабаев.

Также крымскотатарский телеканал ATR сообщил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.

"Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 миллионов гривен на финансирование канала в 2020 году", — сказано в заявлении. За это телеканал запустил марафон #SaveATR, с эфирами без ведущих и гостей.

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ATR информирует, что в 2019 году государство перечислило телеканала 15 миллионов гривен поддержки 28 декабря, когда банки были закрыты, и никакие операции нельзя было провести.

"ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству. В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 миллионов гривен. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство", — сообщил телеканал.

Проблемы у телеканала начались в прошлом году, когда правительство остановило поступления бюджетных средств. Тогда крымско - татарское телевидение вынуждено было существенно сократить штат и количество собственных программ. В новом году деньги выделили из бюджета, однако до канала они так и не дошли, их заблокировали на казначейских счетах. Главное требование-проведение открытого тендера на производство программ. Телеканал отказался сотрудничать с оккупантами и переехал в Киев из Крыма после аннексии полуострова. С тех пор стал одним из самых мощных источников информации о тамошней ситуации.