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среда, 07 июля 2021 20:23

Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин

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Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Павел Казарин: "Украина почти 30 лет не проводила национальную политику и не занималась судьбой коренных народов". Фото: Gazeta.ua

Украина почти 30 лет игнорировала интересы коренных народов. Крымские татары и другие практически не были представлены в политической и общественной жизни Крыма. Принятие закона о коренных народах призвано исправить эти недостатки.

Об этом Gazeta.ua рассказал публицист Павел Казарин.

"Закон о коренных народах следовало принять уже давно, – говорит он. – Украина почти 30 лет не проводила национальную политику и не занималась судьбой этих народов. Так, на полуострове на крымских татар обращали внимание только во время всеукраинских выборов. А когда эти выборы проходили – в Киеве сразу же пытались забыть о них. Поэтому принятие этого закона – исправление ошибки, которую Украина в свое время допустила. Лучше поздно, чем никогда".

Без этого закона было бы трудно добиться даже разговоры о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии на территории оккупированного полуострова, считает публицист.

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По его словам, стратегия Меджлиса крымскотатарского народа всегда заключалась в достижении трех изменений: принятии законов о коренных народах и о крымскотатарском народе, где легализуются в юридическом поле органы национального самоуправления, такие как Меджлис и Курултай, и наконец внесении изменений в 10-й раздел Конституции, отвечающий за автономную республику Крым.

"Украинская политика длительное время страдала от иллюзий. Например, Крым до 2014 года был заповедником просоветских настроений. Украинские оппозиционные партии почти не работали с полуостровом", – утверждает Казарин.

В крымское территориальное управление СБУ никогда не брали крымских татар, так как их считали "нелояльными", рассказывает он.

"Во время военных учений имитировали, что Крым стал объектом вторжения со стороны какой-то третьей страны – Турции, Румынии, Болгарии. Черноморский флот по легенде этих учений был союзником, а крымские татары – незаконными вооруженными формированиями в крымских горах, которые надо было обезвредить, как и вражеский десант. Это показывает, какие настроения царили в общественной, военно-политической и чиновничьей среде Крыма, как воспринимали русских и крымских татар", – отмечает Павел Казарин.

Верховная Рада 1 июля приняла закон "О коренных народах Украины".

Документ определяет, что коренным народом является этническое меньшинство, которое сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государства за пределами страны.

Коренными народами Украины является крымские татары, караимы и крымчаки.

Закон гарантирует им право развития традиций, создания образовательных учреждений и изучения языков. Защищает от геноцида. Способствует представительству в органах власти.

Самый многочисленный коренной народ – крымские татары. На территории Украины проживает около 300 тысяч человек. Караимов – 1200 человек. Крымчаков – 400. Все три коренных народа преимущественно проживают на территории Крыма. Полуостров является для них исторической родиной.

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