Крымских политзаключенных включать в следующий этап обмена пленниками - Офис президента

Крымских татар обменяют в следующий раз - Офис президента. Фото: РБК

Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения" - сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Напомним, в аэропорт "Борисполь" прибывает самолет с освобожденными из плена в ОРДЛО украинскими пленниками.