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понедельник, 04 ноября 2019 11:35

"Крым может быть в составе Украины только как крымскотатарская автономия" - Тополь

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&quot;Крым может быть в составе Украины только как крымскотатарская автономия&quot; - Тополь
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя занимается волонтерской деятельностью. Фото: static.espreso.tv

Украинский волонтер, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя считает, что в будущем Крым должен существовать в составе Украины как крымскотатарская автономия.

Об этом он сказал на презентации книги "Эти удивительные украинцы" и мультсериала "Книга-путешествие. Украина" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в комментарии Крым.Реалии.

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"Крым возможен для существования в будущем в составе Украины лишь после того, как я считаю, если мы громко на весь мир заявим о праве на крымскотатарский территориальную автономию этой части суши, начнем рядом с отстаиванием своего права владеть и управлять Крымом, защищать право крымскотатарского народа на самоуправление на своей земле ", - сказал Тополь.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "не уверен", что крымскотатарский автономия может упростить вопрос деоккупации Крыму.

Ранее Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады IX созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

В мае пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Верховная Рада Украины должна внести изменения в Конституцию Украины о крымскотатарской автономии в составе независимой Украины.

Эмине Джеппар, будучи тогда первым заместителем министра информационной политики Украины, объясняла, что крымскотатарский автономия "не имеет никакого отношения к сепаратизму", и ее создание является правом коренного народа, которое определено в Декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина присоединилась в 2014 году.

20 марта 2014 Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма.

За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

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