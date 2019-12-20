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пятница, 20 декабря 2019 15:52

Крупным промышленникам угрожают задержки возмещения НДС - СМИ

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Крупным промышленникам угрожают задержки возмещения НДС - СМИ
В первую очередь от невозмещения НДС пострадают предприятия горно-металлургического комплекса. Фото: Вести

Государство может прекратить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.

Об этом Минпрому сообщил осведомленный источник в Государственной налоговой службе.

Как известно, на днях министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

Также Т.Милованов ранее оценил ожидаемое падение промышленного производства в Украине в текущем году на уровне 0,6%. По данным Госстата, в октябре спад в промышленности составил 5%, а выплавка стали на украинских металлургических предприятиях падает с сентября текущего года.

По оценкам экспертов рынка, для преодоления кризиса в промышленности государству в первую очередь необходимо не ужесточать тарифную и рентную политику, а также повысить пропускную способность "Укрзализныци", которая в последние месяцы не может решить проблему своевременной транспортировки экспортных грузов в направлении портов и западной границы. Еще одним важным вопросом является своевременное возмещение НДС для предприятий, отгружающих львиную долю своей продукции на экспорт.

Стоит отметить, что в течение последних лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Резкое прекращение возмещения НДС может крайне негативно отразиться на их работе и привести к дестабилизации украинской экономики.

В первую очередь от невозмещения НДС пострадают предприятия горно-металлургического комплекса, которые отправляют на экспорт более 80% производимой ими продукции. Сегодня высокая стоимость сырья и низкие цены на конечную продукцию не дают возможности металлургическим предприятиям иметь существенные финансовые резервы.

Кризис на предприятиях ГМК автоматически повлечет за собой возникновение проблем у смежников. В частности, это приведет к затягиванию и невыплате денег по ранее заключенным контрактам и срывам договорных обязательств перед подрядными организациями.

В свою очередь для промышленных городов крупнейшим кризисом может стать несвоевременная выплата заработных плат, а в перспективе и полное прекращение выплат. В свою очередь это повлечет за собой невыплату налогов, удерживаемых из зарплат, то есть проблему с выплатой пенсий и зарплат работников бюджетной сферы.

Как известно, вчера СМИ сообщили о том, что премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.

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Дата
20
декабря

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