Кризис в туристической отрасли закончится не раньше 2024 года - Минкульт

Сообщили сроки окончания кризиса в туристической области. Фото: ТСН

Кризис в туристической отрасли прогнозируется до 2024 года.

"По прогнозам туристической отрасли, кризис будет продолжаться до конца 2023 года, то есть о восстановлении можно будет говорить лишь в конце 2023 года", - министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в ходе форума по преодолению эпидемии коронавируса.

Впереди не менее двух лет испытаний для сферы туризма.

Минкультуры оценивает потери туристической отрасли от коронавируса в 1,5 млрд долларов.

Кроме того, международный туризм обрушился до уровня 90-х годов из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадал Азиатско-Тихоакеанский регион, количество прибытий в который сократилось на 82%. На Ближнем Востоке спад посещаемости туристами составил 73%. В Африке и Европе зарегистрировали 69% падение посещаемости.

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Напомним, Турция пообещала восстановить туристический сезон в апреле 2021 года.