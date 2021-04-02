Кричал на жену и запугивал людей. Ексохоронець Трампа рассказал о его скрытых манеры

Ексохоронець Трампа рассказал о его скрытых манеры. Фото: rbc.ru

Бывший охранник Дональда Трампа Кевин Маккей рассказал, как тот ненадлежаще относился к своей жене Мелании и запугивал людей. Кроме этого Трамп не вернул ему долг в размере $130.

Кевин работал на Дональда 5 лет. Уволен в 2012 года по неизвестным причинам. Он вынужден был мириться с истериками и скандалами Трампа, пишет Daily Mail.

Кевин признался, что Мелания всегда казалась ему очень воспитанным и заботливым женщиной. Однако Трамп иногда на нее кричал. Охранник вспомнил, как стал свидетелем ссоры между супругами.

"Он всегда был немного раздражительным. Однажды утром Мелания протянула ему кофе, и он ответил: "Я не хочу ее, мы поговорим об этом позже". Не знаю, беспокоило его кофе или что-то еще. Но он никогда не спорил со своей женой перед другими людьми", - отметил Маккей.

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Трамп хотел построить поле для гольфа в Балмеди, Шотландия, недалеко от места рождения своей покойной матери. Однако местные землевладельцы не хотели расставаться со своей землей. После чего он пытался запугать их.

"Я хочу, чтобы ты устроил этим уродам тяжелые времена", - сказал Трамп, по словам бывшего охранника. Он хотел, чтобы его охранники поехали к домам шотландцев, светили им в окна фарами и сигналили всю ночь.

Кроме этого охранник вспомнил как Трампу захотелось фастфуда во время делового визита в Шотландию 2008 года. У него не было при себе британской валюты, поэтому он попросил об услуге Кевина. Маккею пришлось купить 20 чизбургеров с картофелем фри и 10 стаканов кока-колы, чтобы Трампу хватило на дорогу до Нью-Йорка. Стоило это $130. Для охранника это была существенная сумма, ведь, работая на Дональда, он зарабатывал около $2,7 тыс.

"Он пообещал вернуть мне деньги, и я все ждал, что он скажет: "Кевин, вот твои 130 долларов, что я тебе должен", но он так этого и не сделал", - отметил бывший охранник.

45-й президент США Дональд Трамп ворвался на чужую свадьбу на курорте Мар-а-Лаго во Флориде и рассыпался в критике своего преемника Джо Байдена.