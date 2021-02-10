Кремлевская военщина приобретает нацистского характера - Безсмертный

Москва будет усиливать давление. Киев должен сохранить "клуб друзей", постоянно поддерживать связь с партнерами. Общаться по телефону с Берлином, Парижем, Вашингтоном. Укреплять армию и институты. Иногда выигранное время и является решением проблемы.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и дипломат Роман Безсмертный.

Представитель ЕС по политике безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель посетил Россию. Попытка диалога закончилась дипломатическим провалом Брюссель. Введут новые санкции против Москвы на саммите в марте?

Совет министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза действительно рассматривал санкции против России из-за отравления Навального. Решил, что должен состояться этот визит. Параллельно в мире продолжалось строительство "Северного потока-2". Соединенные Штаты возглавил новый президент. Противостояние между миром и Россией обострялось. Именно в этот момент Жозеп Боррель посетил Москву. Но содержание визита носило еще прошлогодний характер. Информационно это выглядит странно. Начали говорить про дипломатическое поражение ЕС. Россия сознательно раскручивает это и добавляет перца.

Автор: Reuters Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Параллельно с визитом Борреля состоялся телефонный разговор Байдена с Путиным. По его итогам, через три дня, стало известно, что Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений продлили. То есть повестка дня в мире сейчас выглядит как винегрет. Трудно прогнозировать, будут ли новые санкции.

Для Путина Евросоюз - кость в горле

Евросоюз стремится к стабильности, консенсусу между странами и мирных ответов. Россия же наоборот хочет развалить ЕС как первого конкурента. Пытается сегментировать его. Для Путина Евросоюз - кость в горле. Кремль работает напрямую с властью многих европейских стран. Некоторые из них уже поддались. Например, Италия, Словакия, Венгрия, Чехия. Едва удерживается Польша. Партия "Альтернатива для Германии" (националистическая и право-популистская. - Gazeta.ua) вполне может создать правительство. Это российский план.

Что под силу Украине в таких условиях?

Контакты между нынешним руководством нашей страны и европейскими лидерами минимизировались. Украина начала обьектизироваться. Это очень опасно. К счастью, по старой памяти канцлер Германии Ангела Меркель и французский президента Еммануаль Макрона еще вспоминают Украину и Донбасс в частности. Но нас пытаются полностью вернуть в рамки ОБСЕ. Там нет механизмов для решения наших проблем. Есть сейчас несколько соломинок, которые могут помочь. Первая - шведы, которые начали председательствовать в ОБСЕ. Вторая - Варшава и Вильнюс. То есть "Люблинский треугольник". Это - возможность через объединенные усилия выкрикнуть свою позицию, донести. Третья соломинка - Вашингтон. Но там нынешняя украинская власть должна предоставить убедительные аргументы, чтобы добиться поддержки. Их источником должен быть не только Киев, но и Варшава, Вильнюс. Надо привлекать и другие страны. Просто так Европейское сообщество не будет воевать за Украину. Макрон во время выступления на открытии офиса Атлантического совета задавался вопросом: что такое НАТО? Это смешно и грустно. Показывает всю сложность ситуации в мире.

Продление договора о сокращении наступательных вооружений и возобновления строительства газопровода для меня понятное совпадение

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию в водах Дании планируют завершить до конца апреля. Об этом заявило Датское морское управление. Какая перспектива проекта? России удастся его закончить?

Достроит этот газопровод. На сколько будет использовать его - другой вопрос. Мы пока имеем лимит времени, чтобы подготовиться. Можем ругать Трампа сколько угодно. Но он был носителем республиканской идеологии и механизмов. Его однопартийцы сказали, что надо остановить строительство. Штаты тратили на это деньги и силы. Понимали, что потом смогут заработать. Демократы словесно могут занять жесткую позицию. Но не осознают, как на этом получить прибыль. Не стоит возлагать на новую американскую администрацию больших надежд. Байден - президент США, а не Украины. Важную роль в мире играет капитал. Если ему выгодно строить какой-то проект, он будет делать это. Продление договора о сокращении наступательных вооружений и возобновления строительства газопровода для меня понятное совпадение.

Байден заявил, что Вашингтон больше не будет уступать агрессивными действиями Москвы. Какие именно меры можно ожидать от новой американской администрации по РФ?

Отношения между Вашингтоном и Москвой будут углубляться. Но какими бы они ни были, Международная космическая станция все равно летает вокруг Земли. Поэтому контакты будут продолжаться. Между офисом Путина и овальным кабинетом всегда есть прямая связь. Америка легко вернулась к Парижскому климатическому соглашению. Но вернуться к ядерной программе в отношении Ирана без России невозможно. В словах Макрона "что такое НАТО" сидит проблема Турции. На территории этой страны, в Измире - один из ключевых командных пунктов Альянса. Дружеские отношения между Турцией и Россией многих в Вашингтоне настораживают. Китай останется главным конкурентом Америки. Россия им не станет. Республиканцы у власти были лоббистами оборонно-промышленного комплекса. Демократы будут наращивать социальные расходы. Вернется целый ряд программ, требующих ресурсов. Поэтому не стоит так однозначно говорить о получении летального оружия от США. Одно дело - поставить новые Hummer в Европу, а использованные отправить в Украину. Другая - предоставить новые зенитно-ракетные комплексы.

Руководители страны работают в роли пожарной команды

Какая поддержка США для Украины наиболее нужна? Что должна делать наша власть, чтобы получить ее?

Должны как можно больше внимания уделять своей оборонной промышленности. Можем надеяться на помощь. Но спасение зависит от нас самих и наших ресурсов. Вашингтон и Брюссель будут помогать настолько, насколько мы сами будем вкладываться в оборону и реформы. Сейчас происходит ряд мероприятий в формате Украина-ЕС. Во всех проектных документах продолжение сотрудничества связывают с изменениями внутри нашего государства. Речь о противостоянии олигархату, коррупции, продолжении реформ в оборонном комплексе, децентрализации. Таких позиций больше десятка. Украина должна приложить усилия. К сожалению, действующие руководители страны не идут по этому пути. Работают в роли пожарной команды. Просто тушат общественное недовольство.

Почему санкции против каналов Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK ввели только сейчас? Каковы будут последствия этого шага во внутренней политике, внешний?

В Конституции Украины есть 34-я статья. Граждане имеют право распространять и собирать любую информацию. Но там еще есть часть вторая. По мотивам национальной безопасности и территориальной целостности могут быть законные ограничения. Но закона о механизме наложения санкций нет. Президент, как гарант Конституции, может по своему усмотрению толковать эту норму. Поэтому действия Зеленского законны. Однако эта история разоблачила институциональные проблемы. Одновременно начали импортировать электроэнергию из РФ и заблокировали пророссийские каналы. Этими вопросами занимаются различные органы - правительство и Офис президента. У нас ошибочна модель организации власти. Это просматривается везде. Например, по Конституции правительство управляет имуществом, но почему-то президент назначает руководителя Укроборонпрома. Из-за этого возникают противоречия на уровне принятия решений.

Как ответит Россия на блокирование этих каналов? К чему следует готовиться?

Максимум, что может сделать Кремль - организовать разговор между Медведевым и Медведчуком. Путин дал понять, что это не его царское дело разбираться с этими каналами. А Медведчук много сотрудничал по бизнесу с Медведевым. К сожалению, не он один среди украинцев. Ни Тарас Козак, против которого собственно и ввели санкции, ни Путин, высказался по этим санкции. Зато заявление Медведева было. Так что теперь это сфера его ответственности.

Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы

С июля продолжается якобы всеобъемлющее перемирие на фронте. Говорили, что оно ведет к замораживанию конфликта с приднестровским сценарию. Согласны? Как будут развиваться события на Донбассе в этом году?

Это прекращение огня выглядит карикатурно. Война не может завершиться подобным путем. Оккупирована территория граничит с Россией. Она играет роль фитиля для Крыма. Пока он пылает, РФ точно не отдаст полуостров. Следствием приднестровского сценария было бы то, что общество полностью забудет о войне. Этого не может быть. Это наша трагедия номер один. Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы. Донбасс до сих пор является взрывоопасным для Украины. Накопленных за эти годы ресурсов может хватить, чтобы нанести сильный удар нашему государству. Информационно это будут 1-й и 2-й армейские корпуса, сформированные из местных. Но в Хатыни (убийство мирных жителей в белорусском поселке 22 марта 1943. - Gazeta.ua) действовали не только немецкие части. Во всех этих группах было двойное командование: немец и русский офицеры. На Донбассе так же. Нынешняя кремлевская военщина приобретает нацистский характер отношения к народам. Издевается над украинцами и крымскими татарами. Мы ни в коем случае не можем соглашаться на что-то типа структурирования освобождения пленных. Мол, крымских татар и украинцев отдельно. Это даст врагу возможность еще больше разделить нас по этническому признаку. Кремль не позволит заморозить войну на Донбассе. Рупором Путина давно является Жириновский. Он говорил: "Горит Кыргызстан, Белорусь. Наша задача - что бы горело по всему периметру". Они будут поджигать. Нагорный Карабах является доказательством этого. Россия завела туда миротворцев и получила контроль над регионом.

К чему должна стремиться Украина на переговорах? Как изменилась за последний год наша позиция?

Я спокоен относительно событий в Трехсторонний контактной группе. Оттуда не может быть никакого реального результата. Беспокоит то, что из-за поведения Киева происходит деморализация армии и лишения внимания к оборонно-промышленному комплексу. Настаиваю, что создание боеспособной армии и развитие замкнутого оборонно-промышленного комплекса важны не только для безопасности государства. Могут стать драйвером нашей экономики, создать рабочие места, обеспечить поступления в бюджет. С началом войны Укроборонпром получил импульс для развития и колоссальные контракты. На это надо делать ставку. Хоть на шестом году войны, но все же появился премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Определенные изменения происходят в Укроборонпроме. Должны быть готовы к тому, что противник будет усиливать давление.

Украина планирует пригласить Россию для участия в Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыму. Первый такой саммит запланирован на 23 августа в Киеве. Что сделать, чтобы этот формат был действенным? Чего ожидаете от него вы?

Решение об этой платформе приняли в начале 2017 года. Оно не было выполнено, ведь все понимали проблемность формата. Сразу возникает вопрос, приглашать Россию? Если нет - какой смысл в этих переговорах. Украинская власть допустила ряд стратегических ошибок. Запускали этот формат без координации с западными партнерами. Следовало бы обсудить это с Вашингтоном, Брюсселем, Парижем, Берлином. Зеленский на днях публично пригласил Байдена присоединиться к Нормандскому формату. Так не делается. О подобном стоит говорить заранее. На Банковой понимали: если поднимут тему Крымской платформы в разговоре с Меркель или Макрона, получают отрицательный ответ. Мол, мучаемся в Нормандии, а теперь еще и будем в рамках Крымской платформы. Тему полуострова затрагивают и в рамках Трехсторонней контактной группы, и в "нормандской четверке". У нас есть площадки для обсуждения этих вопросов. Нет смысла создавать еще один.

Городской совет Николаева обратилась к ВР, президенту и Кабинету министров относительно разработки и принятия закона "О коллаборационизм". Каким он должен быть?

Давно надо было внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Разделить преступления лиц, которые совершаются на оккупированной территории. Там есть коллаборационисты, предатели, уголовники. Образцом можно взять устав Римского трибунала. С 5-й по 15-ю статью там перечислены преступления, четко расписаны, какие из них не подпадают под амнистию. В украинской практике используется понятие "измена родине". Но не может быть 3 миллиона предателей. По результатам Второй мировой войны судили только тех, кто принимал решения и отдавал приказы. Надо разграничить их от тех, кто под давлением совершал какие-то действия. Кто ушел в армию так называемых "ЛДНР" по принуждением, а кто - добровольно. Но, не введя в действие Закон о правовом режиме военного положения, применять эти нормы очень трудно. Сейчас находимся в состоянии Операции объединенных сил. Это отражается на правовой стороне.

Что еще должна делать Украина для возвращения оккупированных территорий?

Максимально пытаться сохранить клуб друзей. Постоянно поддерживать связь с партнерами. Общаться по телефону, онлайн с Берлином, Парижем, Вашингтоном, если нет возможности лично. Это будет гарантировать, что после смены власти эти страны не выйдут из колеи переговорного процесса. В международных отношениях постоянные контакты, диалог, гораздо важнее, чем публичные саммиты и форматы. Ведь есть моменты, когда нет решения. Надо ждать. Использовать время для укрепления армии, обороны, международных контактов, институциональной способности. Иногда выигранное время и является решением проблемы.

Похоже, Запад ставит на Алексея Навального как политическое будущее России. На сколько вероятный его приход к власти в РФ? Что это означало бы для Украины?

Все российские бунтари были родом с Украины. Навальный также имеет украинские корни. Но, кроме бунта, они ничего не изменили в РФ. Это ментально другой мир. Киевские князья, несмотря на родственные связи, никогда не могли побывали отношения с Залесскими. Так же и сейчас Украина не сможет сформировать с президентом Навальным приемлемые для нас отношения. Не стоит надеяться, что политика России изменится кардинально с приходом нового человека в Кремль. Добро нуждается в поддержке, зло - самовосстанавливающееся. Россия - империя зла. Она была, есть и будет. Можем во главе ставить разных людей, но природа этого государства не изменится. Если Навальный захочет это сделать, его ждет судьба Бориса Годунова (во время борьбы за власть внезапно умер. Такое же участие уже через год постигло и его сына. - Gazeta.ua). Но он является условной торпедой, которые следует периодически запускать в борт этого эсминца. Чтобы там поднимался шум и не было времени стрелять по Минску, Киеву, Нур-Султану, Бешкеку.

Роман Петрович Безсмертный родился 15 ноября 1965. Украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Нардеп II, III, IV и V созывов.